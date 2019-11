Facebook

Sonnenstunden sind erst ab Freitag wieder in Sicht © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch gibt es immer noch einiges an Nebel und Hochnebel. Im Laufe des Tages lösen sich Nebel und Hochnebel zwar langsam mehr und mehr auf, dafür werden die Wolken von Westen her dichter. Am Nachmittag kann es dann allmählich in der gesamten Steiermark etwas regnen. Im Bergland frischt teilweise lebhafter Wind aus Südwest bis West auf. Die Temperaturen erreichen bis zu 9 Grad.

Aus derzeitiger Sicht bringt der Donnerstag sehr wechselhaftes Wetter. Es ziehen immer wieder auch dichte Wolken und kurze Regenschauer durch. Es bleibt eher mild. Temperaturmaxima um 11 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffkonzentrationen bewegen sich noch auf moderatem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Plabutschgondel-Diskussion

Die Diskussionen rund um die Plabutschgondel reißen nicht ab. In der Vorwoche wurde ja bekannt, dass die Holding Graz die Ausschreibung für die Projektsteuerung des Baus samt Berg- und Talstation veröffentlicht hat. Demnach soll die Holding Graz noch bis Ende 2019 das Siegerteam des Wettbewerbs und somit die Verantwortlichen für den Bau der Gondel präsentieren. Die Verwunderung war teilweise groß, schließlich hatte Schwarz-Blau das Millionenprojekt erst vor gut zwei Monaten politisch auf Eis gelegt. Nach der heftigen Kritik seitens der KPÖ äußerst sich nun auch die Architektenkammer skeptisch. In einem Brief an alle Architekten in der Steiermark und in Kärnten argumentiert Sektionsvorsitzender Burkhard Schelischansky gegen den "geplanten Ideenwettbewerb". Ehe sich Architekten beteiligten, sollte "aus unserer Sicht auf jeden Fall das Ergebnis der Bürgerbefragung abgewartet werden", steht in dem Schreiben, das der Kleinen Zeitung vorliegt. Heuer im Februar verkündeten ja Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ), dass sie das Ergebnis einer solchen Bürgerbefragung ab einer entsprechenden Beteiligung für bindend halten.

5. Was, wann, wo in Graz

Norbert Gstrein

liest aus "Als ich jung war". Lesung und Gespräch. Reihe: Premiere. Am Anfang ist da nur ein Kuss. Aber gibt es das überhaupt, nur ein Kuss? Franz wächst im hintersten Tirol auf. Er fotografiert Paare „am schönsten Tag ihres Lebens“, bis bei einer Hochzeitsfeier die Braut ums Leben kommt. Was hat das mit ihm zu tun? Was damit, dass er nur Wochen zuvor am selben Ort ein Mädchen geküsst hat? Vor diesen Fragen flieht er bis nach Amerika.

WO : Literaturhaus

WANN : MI., 27. Nov., 19 Uhr



: MI., 27. Nov., 19 Uhr

Am Anfang ist da nur ein Kuss. Aber gibt es das überhaupt, nur ein Kuss? Franz wächst im hintersten Tirol auf. Er fotografiert Paare „am schönsten Tag ihres Lebens“, bis bei einer Hochzeitsfeier die Braut ums Leben kommt. Was hat das mit ihm zu tun? Was damit, dass er nur Wochen zuvor am selben Ort ein Mädchen geküsst hat? Vor diesen Fragen flieht er bis nach Amerika. Sonja Pikart

Kabarett "Metamorphose". In ihrem zweiten Programm stellt Sonja Pikart die Frage nach der eigenen Identität. Mit aberwitzigen Geschichten, absurden Einblicken ins menschliche Schubladendenken und bösartig-morbiden Gegenüberstellungen zeigt sie, dass es nichts gibt, was uns unserem Wesen näher bringen kann, als die Metamorphose.

WO : Theatercafé

WANN : MI./DO., 27./28. Nov., 20 Uhr



Kabarett "Metamorphose". In ihrem zweiten Programm stellt Sonja Pikart die Frage nach der eigenen Identität. Mit aberwitzigen Geschichten, absurden Einblicken ins menschliche Schubladendenken und bösartig-morbiden Gegenüberstellungen zeigt sie, dass es nichts gibt, was uns unserem Wesen näher bringen kann, als die Metamorphose.: MI./DO., 27./28. Nov., 20 Uhr

Clemens Gadenstätter

open music presents: Soltanto solo. "Die Polyphonie aller 4 Gliedmaßen wird im Stück für E-Gitarre zum Ausgangspunkt der Beobachtung von Bewegungsabläufen die durch kollektiv-standardisierte Emotionsmuster angeregt werden. Alle Stücke verdichten sich in dieser Hinsicht zu imaginären Portraits als Konstruktionen und Vorstellungen menschlicher Seinsweisen, ins Akustische projiziert und von dort wieder erfahrbar von Hörerinnen und Hörern als Möglichkeiten für ein 'Verstehen im Hören' jenseits des Begrifflichen."

WO: Museum der Wahrnehmung

WANN: MI., 27. Nov., 20 Uhr



6. Klima-Serie: Verpackungsfrei in Graz

Im April 2016 hat alles begonnen. Durch eine zündende Idee gelang es Sarah Reindl und Verena Kassar mit der Greißlerei "Das Gramm" eine Marktnische zu füllen. "Es war uns nicht nur wichtig, Lebensmittel in Bio-Qualität anzubieten, sondern auch überflüssiges Verpackungsmaterial zu reduzieren", sagt Reindl. Daraufhin haben die beiden Grazerinnen ihr "Zero-Waste-Geschäft" in der Neutorgasse eröffnet. Haferflocken und Nüsse können dort zum Beispiel einfach in selbst bestimmter Menge in wiederverwendbare Behälter abgefüllt werden. Das Supermarkt-Pendant zum "Gramm" stellt "Das Dekagramm" dar: "Das Geschäft ist größer und hat deshalb nicht nur eine breitere Auswahl an Produkten, sondern bietet auch zusätzlich Platz für Workshops und Vorträge", so Reindl. Und: Für den Verkauf ungeeignete Lebensmittel werden zu Mittagsmenüs verarbeitet. >>Alle Geschichten der Klima-Serie finden Sie hier<<

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.