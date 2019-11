Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Trüb und nass geht es durch den Dienstag. Zur Wochenmitte gibt es eine vorübergehende Wetterbesserung © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag ist es von der Früh weg stark bewölk. Von Westen her greifen rasch teils kräftige Regenschauer auf die gesamte Steiermark über. Im Bergland weht lebhafter Wind. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 Grad.

Am Mittwoch bessert sich das Wetter wieder etwas. Es bleibt weitgehend trocken und Wolkenfelder lockern immer wieder etwas auf, sodass sich immer wieder die Sonne zeigen wird. Nach Frühwerten ab 6 Grad steigen die Höchstwerte auf 12 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Aufgrund der Witterungsverhältnisse ist von einer gering bis schwach belasteten Luftgütesituation auszugehen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Klimaziel: Grazer Treibhausgas-Budget schmilzt dahin

Eine neue Studie im Auftrag des Grazer Umweltamts zeigt auf: Der Landeshauptstadt rennt die Zeit davon, um den Pariser Klimazielen noch gerecht zu werden. Dies haben Christian Pichler und Karl Steininger vom Wegener Center der Uni Graz errechnet: Die Treibhausgasemissionen der Grazer müssen bis 2050 jährlich um satte 5,6 Prozent sinken, um den internationalen Verpflichtungen gerecht zu werden. Mit jedem Jahr, in dem das nicht geschieht, wird die nötige Reduktionskurve noch steiler. 2016 verursachte die Landeshauptstadt einen jährlichen direkten und (konsumbedingt) indirekten Treibhausgasausstoß von 2,77 Millionen Tonnen. Bis 2050, so rechnen die Studienautoren vor, stünde Graz noch ein Emissionsbudget von rund 42,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten zur Verfügung. Geht es mit den Emissionen allerdings weiter wie bisher, wäre diese Reserve bereits im Jahr 2031 verbraucht. Konkret heißt das: Pro Kopf müssten die Emissionen der Grazer – das erwartete Bevölkerungswachstum eingerechnet – allein im ersten Reduktionsjahr von derzeit 9,7 Tonnen um 620 Kilogramm sinken. Das entspricht in etwa dem CO2-Ausstoß einer Autofahrt über 5000 Kilometer.

5. Tipps zum Dienstag

Iran: Berührungspunkte



WO : Kunsthalle Graz (Conrad-von-Hötzendorf-Straße 42a)

WANN : Ausstellungseröffnung: DI., 5.11., 18.30 Uhr



- Künstlerische Interpretationen eines Landes aus 1001 Bildern. Foto- und Videoarbeiten. Kuratiert von: Maryam Mohammadi und Joachim Hainzl. Heuer jährt sich die "Islamische Revolution" im Iran zum 40. Mal. Die KünstlerInnen (im Iran, in Australien und den USA lebend) nähern sich der jüngeren Geschichte ihres Landes über teils sehr biografische Zugänge an. Immer wieder finden sich Bezüge zu den Effekten der "großen" Geschichte 1978/79 und des Iran-Irak-Krieges 1980-1988 auf das öffentliche und private Leben im Iran. Neben Neuinterpretationen öffentlicher Images dienen private Archive und Familienfotoalben als Ausgangspunkt. Ergänzt werden diese Innensichten durch eine Außensicht auf ein Land, das widersprüchlicher nicht sein könnte.: Ausstellungseröffnung: DI., 5.11., 18.30 Uhr

"Lichtungen neu"



WO: Literaturhaus

WANN: DI., 5.11., 19 Uhr

Nach 40 Jahren ist es Zeit für Veränderung: Die Lichtungen präsentieren sich inhaltlich und formal in neuem Gewand. Herausgeberin Andrea Stift-Laube spricht über den Relaunch, Clemens J. Setz erzählt über seine Kolumne Poesie an unvermuteten Stellen und Barbara Moser liest aus ihrem Text Maria. Anschließend Brezeln und Wein.: DI., 5.11., 19 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Noch eine Woche: Nominieren Sie Ihre Favoriten

Auch heuer lädt die Kleine Zeitung wieder zur großen Wahl der "Köpfe des Jahres". Welche Personen aus Graz und Graz-Umgebung haben Sie im heurigen Jahr am meisten beeindruckt – durch sportliche Leistungen, kulturelle Projekte oder wirtschaftliche Erfolge? Lassen Sie uns wissen, wer aus Graz und Graz-Umgebung sich Ihrer Meinung die Auszeichnung am meisten verdient haben. Wer soll bei der Wahl zu den "Köpfen" unbedingt auf dem Stimmzettel aufscheinen? Laden Sie Ihre Vorschläge online auf unserer Webseite hoch oder schicken Sie uns Ihre Vorschläge per Post. Aus all den Nominierungen wählt die Redaktion der Kleinen Zeitung jeweils fünf Persönlichkeiten in den Kategorien Soziales Gewissen, Entertainment, Kultur, Wirtschaft und Forschung, Sport, Newcomer und Gastgeber aus. Die Nominierung läuft endet am 12. November. Die große Wahl startet dann am Sonntag, dem 17. November. Diese findet aber nicht nur in der Landeshauptstadt sowie in Graz-Umgebung statt, sondern auch in der West-, Ost- und Süd- und Obersteiermark werden die "Köpfe des Jahres 2019" ausgezeichnet.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.