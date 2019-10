Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verbringen Sie ein schönes verlängertes Wochenende © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag zu Allerheiligen könnten sich die Hochnebelfelder im Grazer Raum recht lange halten. Sonst wird es ein überwiegend sonniger Tag. Am Nachmittag ziehen hohe Schleierwolken durch. Frühtemperaturen ab 2 Grad, Tageshöchstwerte bis zu 8 Grad.

Am Samstag ziehen zu Allerseelen oberhalb vom Hochnebel Wolken einer Warmfront durch, nur eingeschränkt zeigt sich die Sonne. Ab Mittag locket es langsam auf und es kommt zeitweise die Sonne heraus. Zum Teil greift Südwestwind durch. Etwas milder, die Höchsttemperaturen steigen auf 11 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Schadstoffbleastungen der Luft werden vor allem in den Morgenstunden etwas ansteigen.

3. Verkehr & Öffis

Zu Allerheiligen setzen die Graz Linien zusätzliche Busse zu Friedhöfen ein. Die Linie 50, die den Hauptbahnhof mit dem Zentralfriedhof verbindet, fährt am 1. November trotz Feiertag von 8 bis 18 Uhr im 15-Minuten-Takt. Die Linie 39E fährt tagsüber im Abschnitt zwischen Jakominiplatz und Urnenfriedhof in einem 7,5 Minutenintervall.

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Mariatroster Straße kommt es im Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse bis zum 01.11. zu einer Spurumlegung bzw. zeitweise Spurzusammenlegung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es von 21.10. bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Bauboom im Grazer Süden: Verkehrschaos befürchtet

Für mehr als 25 Hektar Fläche liegen für den Bezirk Puntigam Bebauungsplan-Entwürfe auf, weitere werden folgen. Wird Puntigam das nächste Reininghaus? "Die Bauvorhaben werden zu einem massiven Anstieg des Verkehrs führen. Uns fehlt nicht nur in Sachen Verkehr ein übergreifender Plan", meldet sich Bezirksvorsteher Helmuth Scheuch dazu zu Wort und verweist auf Staus, die es jetzt schon auf der Puchstraße oder der Triester Straße gibt. Tausende neue Wohnungen in den nächsten Jahren im Grazer Süden, tausende mehr, die täglich mit dem Auto im Grazer Süden im Stau stehen? Nicht, wenn die Rechnung von Stadt- und Verkehrsplanung aufgeht. "Die Linie 5 wird zweigleisig ausgebaut und das Land investiert viel in die Ausweitung des S-Bahn-Taktes", unterstreicht der Grazer Verkehrsplanungschef Wolfgang Feigl. P&R-Möglichkeiten sollen in Graz, aber auch außerhalb der Stadtgrenzen ausgebaut werden, so Feigl. Mit Spannung darf dazu der Masterplan zum öffentlichen Verkehr erwartet werden, der demnächst im Gemeinderat vorgestellt werden soll. Anders als für das Radnetz gibt es keine großen Ausbaupläne abseits von neuen Erschließungsstraßen für das (Auto)-Straßennetz im Bezirk.

5. Was, wann, wo?

Literaturfeiertag: Richard Brautigan



WO : THEATERmëRZ (Steinfeldgasse 20)

WANN : FR./SA., 1. und 2.11., 20 Uhr



"Willard und seine Bowlingtrophäen". Szenische Lesung aus dem Kriminalroman mit Willi Bernhart. Reihe "Literaturfeiertage". "Der auf und ab gehende Loganbruder ging in dem winzigen Zimmer auf und ab. Er hielt einen Revolver in der Hand. Immer wieder machte er die volle Trommel auf und starrte die Patronen an. Er wollte die Leute, die seine geliebten Bowlingtrophäen geraubt hatten, umbringen. Sie würden teuer dafür bezahlen.": FR./SA., 1. und 2.11., 20 Uhr

Los Cuentos de La Xtabay

Erzähltheater in spanischer Sprache mit Totenmahl. Mesoamerikanische Tradition des Totengedenkens am "Día de los Muertos" mit Geschichten, Anekdoten, Spaß, Gesang und Totenmahl. In spanischer Sprache. Mit Marcela Romero (Mexiko), Abel Solares (Guatemala) und anderen. Kartenreservierungen: office@artkunst.org

WO: Literaturhaus

WANN: FR., 1.11., 19 Uhr

Erzähltheater in spanischer Sprache mit Totenmahl. Mesoamerikanische Tradition des Totengedenkens am "Día de los Muertos" mit Geschichten, Anekdoten, Spaß, Gesang und Totenmahl. In spanischer Sprache. Mit Marcela Romero (Mexiko), Abel Solares (Guatemala) und anderen. Kartenreservierungen: office@artkunst.org: FR., 1.11., 19 Uhr

Nicht fündig geworden?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. "Trauermarsch" für den Planeten

Allerheiligen, der hohe Festtag der Christen, fällt diesmal auf einen Freitag, wo in Graz und Umgebung die traditionellen Gräbersegnungen stattfinden. Die "Fridays for Future"-Bewegung veranstaltet an diesem Tag eine als "Trauermarsch" deklarierte Demo. Damit will man darauf aufmerksam machen, dass der Planet sich "mitten im Artensterben" befinde. "Vögel, Waldtiere, Wirbeltiere, Bestäuber, Insekten, Fische und viele andere Tiergruppen wurden in den letzten Jahrzehnten in einer Art und Weise dezimiert, wie es dies noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben hat", heißt es in einer Aussendung. Der Trauermarsch startet um 16:45 Uhr am Freiheitsplatz, beinhaltet eine Menschenkette in der Herrengasse und endet am Hauptplatz in einer Mahnwache.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.