Gerade zehn Tage ist es her: 27,2 Grad Celsius wurden in Graz gemessen. Mittlerweile sind es um 20 Grad weniger © A. W. Tengg

1. Wetter

Meist trocken, aber weiterhin kühl. Der Donnerstag beginnt sehr häufig trüb durch Nebel oder Hochnebel. Bis Mittag sind die Wolken dicht, vereinzelt regnet es ein bisschen. Am späteren Nachmittag lockert es vereinzelt ein bisschen auf. Schwacher Südostwind. Die Temperaturen steigen von 4 Grad in der Früh auf maximal 7 Grad an.

Viel Sonne zu Allerheiligen am Freitag. Anfangs halten sich einige Nebel- und Hochnebelfelder, sie lösen sich aber meist bis Mittag auf. Am Nachmittag schieben sich ein paar hoch liegende Wolkenfelder vor die Sonne. Mäßiger bis lebhafter Südostwind. Nach einer teils frostigen Nacht liegen die höchsten Temperaturen bei 9 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Es ist mit einem leichten, noch unbedenklichen Anstieg der Luftschadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Mariatroster Straße kommt es im Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse bis zum 01.11. zu einer Spurumlegung bzw. zeitweise Spurzusammenlegung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es von 21.10. bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Von der nächtlichen Umstellung auf rauchfrei

Jetzt ist es bald Realität: Am 31. Oktober tritt um 24 Uhr das Nichtraucherschutzgesetz in der Gastronomie in Kraft. Dem Qualmen in Cafés, Bars oder Nachtlokalen wird ein Ende gesetzt. Da stellt sich natürlich die Frage: Wer kontrolliert die Einhaltung des Verbots? Während die Stadt Wien eine "Aktion scharf" ankündigt, will man in Graz zunächst "Bewusstseinsbildung" betreiben, wie es von mehreren Behörden heißt. Der verantwortliche Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) sagt: "Wir kommen der gesetzlichen Verpflichtung nach und werden Kontrollen durchführen, jedoch wird es keine Aktion scharf geben. Für viele ist es ein Umstellungsprozess – wir setzten primär auf Aufklärung vor Strafen." Wann Kontrollen durchgeführt werden sollen, ist aber nicht klar. Im Büro des Vizebürgermeisters verweist man auf den dafür zuständigen Erhebungsdienst. "Dieser hat keinen speziellen Auftrag zu einer verschärften Kontrolle des Nichtrauchergesetzes", sagt Martin Orasch, Leiter des Referats für gewerbliche Betriebsanlagen. Lokalinhabern droht beim ersten Verstoß eine Verwaltungsstrafe von bis zu 2000 Euro, illegal Rauchende müssen mit 100 – bei wiederholtem Mal mit bis zu 1000 Euro – rechnen.

5. Halloween einmal anders

Blutspendeaktion



WO : Center West (Harley Davidson Ghostrider-Wald)

WANN : DO., 31.10., 13-19 Uhr



"Die Blutsauger kommen!" Halloween-Blutspendeaktion des Österreichischen Roten Kreuzes. Die schaurigste Bludspendeaktion des Jahres findet im Harley Davidson Ghostrider-Wald im Center West statt. Alle Blutspender bekommen Gutscheine und Naschereien. Zu gewinnen gibt es ein Wochenende auf einer Harley oder Caps und Shirts aus dem Harley Shop.: DO., 31.10., 13-19 Uhr

Los Cuentos de La Xtabay

Erzähltheater in spanischer Sprache mit Totenmahl. Mesoamerikanische Tradition des Totengedenkens am "Día de los Muertos" mit Geschichten, Anekdoten, Spaß, Gesang und Totenmahl. In spanischer Sprache. Mit Marcela Romero (Mexiko), Abel Solares (Guatemala) und anderen. Kartenreservierungen: office@artkunst.org

WO: Literaturhaus

WANN: DO./FR., 31.10. / 1.11., 19 Uhr

Nicht fündig geworden?



6. Wetterbilanz: Rekord-Oktober in Graz

Nun ist es amtlich: Dieser Oktober war ungewöhnlich warm und zählt - bundesweit- zu den 20 wärmsten Oktober-Monaten der Messgeschichte. Die höchste Temperatur Österreichs im Oktober 2019 wurde am 21. Oktober - mit 27,8 °C in Wagna bei Leibnitz - gemessen. Das ist ein neuer Stationsrekord. Der Rekord für die Messstelle Universität-Graz fiel am 21. Oktober und liegt nun bei 27,2 Grad Celsius. Von Kärnten über weite Teile der Steiermark bis zum Burgenland und bis zum Wiener Becken regnete es um 25 bis 75 Prozent weniger. Laut Ubimet-Übersicht war es in Graz um 2,7 Grad wärmer als im langjährigen Schnitt. Das Jahr bisher betrachtet, fiel laut Zamg "in Graz und am Schöckl von Jänner bis Oktober ähnlich wenig Niederschlag wie in den bisher trockensten Jahren der Messgeschichte."

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.