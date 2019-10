Facebook

Panoramablick auf Graz © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Sonntag bringt meist sehr freundliches Wetter und es gibt nur wenige Frühnebelfelder. Tagsüber können sich vorübergehend ein paar harmlose Wolken bilden, es überwiegt jedoch überall der sonnige Wettercharakter. Es weht starker Südföhn mit welchem die Temperaturen auf bis zu 22 Grad ansteigen.

Am Montag setzt sich das sonnige und freundliche sowie für die Jahreszeit ausgesprochen milde Wetter weiter fort. Der Südwind lässt wieder deutlich nach. Mit Höchstwerten bis zu 25 Grad ist es für die Jahreszeit um 10 Grad zu warm!

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

An den guten lufthygienischen Bedingungen wird sich vorerst nichts ändern.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. SCS: Von einer Straße, die doch (k)eine ist?

Seit mehr als 15 Jahren wird um die Zulässigkeit der Shoppingcity Seiersberg (SCS) gestritten, und dieser Dauerstreit gewinnt jetzt wieder an Brisanz. Denn der Verfassungsgerichtshof hat am Freitag eine Reihe von Bedenken gegen das eigens für Seiersberg umformulierte neue steirische Straßengesetz aufgelistet. In den nächsten Monaten wird dieses geprüft. Es geht um die Frage, ob es sich um fünf eigenständige Einkaufszentren handelt und ob die Verbindungsbauten zwischen den Häusern als bloße "Straßen" deklariert werden dürfen. Die SCS-Betreiber hatten versichert, die "Straßen" seien rund um die Uhr benützbar. Als verdeckter Ermittler hat ein Referent der Volksanwaltschaft die Probe aufs Exempel gemacht. Die Volksanwaltschaft schlussfolgert, dass die Straßeneigenschaften nach Straßengesetz nicht gegeben seien. Die SCS-Rampen dürften laut der Erhebung "als 'Privatgrund' nur von Montag bis Freitag von 7:00 bis 21:00 Uhr und am Samstag von 7:00 bis 19:00 Uhr benützt werden; andernfalls droht eine Besitzstörungsklage. Außerhalb dieser Zeiten sind die Schranken ohnehin heruntergelassen. Wie der Verfassungsgerichtshof den Fall endgültig beurteilt, wird voraussichtlich im Winter 2020 feststehen.

5. Noch nichts vor?



Tryout-Day Unterwasser-Rugby



WO : Auster (Eggenberg)

WANN : SO., 20. Okt. Komm zum Tryout-Day. Tauch ein in die dreidimensionale Unterwasser-Welt. Einfach, gratis und ohne Vorkenntnisse Unterwasser-Rugby in der Auster ausprobieren. Zwei Teams zu je sechs SpielerInnen treten in einem 3,5–5 m tiefen Becken gegeneinander an. Ziel ist es, sinkenden, mit Salzwasser gefüllten Ball in das gegnerische Tor am Beckenboden zu bringen. Gespielt wird nur mit Badeanzug bzw. Hose, Tauchermaske, Schnorchel, Flossen und Hauben mit Ohrenschutz. Anmeldung / weitere Details: 0677-628 560 08: SO., 20. Okt.





Tankstellen Film Festival

Anlässlich der Ausstellung im Volkskundemuseum zum "Mythos Tankstelle" wird der Blick auch auf das Kino gerichtet. Bereits 1930 stand diese zentrale Einrichtung unseres Alltags erstmals im Mittelpunkt des Kinofilms – so wie auch in den folgenden Jahrzehnten noch des Öfteren. Besuchen Sie die Kinowoche zum Thema. Am Sonntag: Es geschah am hellichten Tag (1958). Hier finden Sie weitere Infos und die restlichen Filme.

WO: Geidorfkino

WANN: SO./MO./DI., 20./21./22. Okt., 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



6. Letzter Tag: Fesch'Markt Graz

Aller guten Tage sind drei: Am Sonntag gibt es von 11 bis 20 Uhr noch einmal die Möglichkeit, am Feschmarkt einen Erlebnistag zu verbringen. Wir haben uns am Samstag in der Seifenfabrik umgesehen. Während sich die einen im Liegestuhl sonnten, den halb fertigen Puchsteg betrachteten oder sich einfach in die Wiese legten, ließen sich die anderen im Bad der Menge treiben. Regecycelt, upgecycelt, maßgeschneidert ist die kreative Mode. Feschmarkt-Insider wissen außerdem längst, dass man sich die kulinarischen Details nicht entgehen lassen darf. Wir blieben bei Opa Peter und Oma Yuno Khripunowva in "Omas Teekanne" hängen. Käsekuchen, Muffins, Apfelstreusel - das Angebot war zu verlockend. Keine zehn Schritt weiter die supersüßen Mandel-Kirsch-Waffeln von Anna Majcan, Luise Höggerl und Bettina Majcan - drei Radkersburgerinnen, die seit August mit Kulinarischen Pop up Events Aufmerksamkeit erregen. Hier finden Sie die visuellen Markteindrücke.

