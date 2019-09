Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor oder nach der Wahl: Dieser Sonntag eignet sich jedenfalls hervorragend für einen Spaziergang durch die Stadt © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Sonntag halten sich zu Beginn noch tiefe Restwolken oder Hochnebel. Nach und nach lockert es mit aufkommendem Südwestwind aber überall auf und im Lauf des Nachmittags scheint in der Steiermark recht häufig die Sonne. Es wird mild, die Temperaturen liegen am Nachmittag um 22 Grad.

Die neue Woche beginnt am Vormittag noch teils bewölkt, sonst bereits freundlich. Am Nachmittag sollte überall der Sonnenschein überwiegen. Es kommt Wind aus West bis Nord auf. Die Höchsttemperaturen erreichen bis 24 Grad.

2. Luftgüte-Ausblick und Allergikerwetter

Aufgrund der Witterung ist landesweit von einer gering bis schwach belasteten Luftschadstoffsituation auszugehen. Örtlich können auch Pilzsporen bei Allergikern zu mäßigen bis starken Reizungen führen. Ragweedpollen sind nur noch im oststeirischem Hügelland ein Thema.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Golfplatz) gibt es zwischen 30.09. und 25.10. eine Postenregelung in der Zeit von 08.30 - 16.30 Uhr.

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Doch eine rasche Lösung für den Puchsteg?

Es ist eine Geschichte, die alle Zutaten für eine skurrile Posse hat. Da wird ein Steg über die Mur für Fußgänger und Radfahrer gebaut, der drei Meter in der Höhe endet. Die Rampe kann nicht gebaut werden, weil es keine Einigung mit einem privaten Grundstückseigentümer gibt. Klingt absurd, ist aber Grazer Realität. Und dann ist es doch schnell gegangen: "Wir sind uns mit dem Eigentümer Christian Kovac einig, der Vertrag wird bereits aufgesetzt und in der nächsten oder übernächsten Woche unterschrieben", sagt Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Ein Sichtschutz hin zur Seifenfabrik kommt, die Haftungsfrage ist geklärt und liegt – sollte sich bei einem Sturz jemand verletzen – bei der Stadt Graz. Tatsächlich dauert es noch rund drei Monate, bis der neue begangen und befahren werden kann. Denn ehe der Geh- und Radweg fertiggebaut wird, kommt am Fuße des Stegs noch eine kleine Murbucht, die "Seifenschale" dazu. Der neue Puchsteg wurde von der Energie Steiermark gebaut, gemäß einer Auflage für das Murkraftwerk, dem der alte Puchsteg weichen musste. Die Verhandlungen mit Kovac, führte die Stadtbaudirektion, die zum Ressort von Bürgermeister Nagl gehört. Die Verkehrsplanung, die eigentlich für den Radverkehr zuständig ist und zu Stadträtin Elke Kahr (KPÖ) gehört, war nicht eingebunden.

5. Was, wann, wo?



Nationalratswahl 2019

Es ist (schon) wieder soweit. Der Wahlsonntag verlangt Ihre Stimmabgabe. Für Wahlkartenwähler ist Der Fall natürlich schon erledigt. Falls Sie nicht wissen sollten, in welchem Wahllokal Sie berechtigt sind zu wählen, hilft Ihnen diese Website bei der Suche. PS. Lichtbildausweis nicht vergessen.

WO : In Ihrem Wahllokal

WANN : SO., 29. Sept., je nach Wahlzeit





Es ist (schon) wieder soweit. Der Wahlsonntag verlangt Ihre Stimmabgabe. Für Wahlkartenwähler ist Der Fall natürlich schon erledigt. Falls Sie nicht wissen sollten, in welchem Wahllokal Sie berechtigt sind zu wählen, hilft Ihnen diese Website bei der Suche. PS. Lichtbildausweis nicht vergessen. : In Ihrem Wahllokal : SO., 29. Sept., je nach Wahlzeit Tag des Denkmals 2019

Unter dem Motto "Kaiser, Könige und Philosophen". Allein in der Steiermark öffnen bei insgesamt 26 Programmpunkten denkmalgeschützte Objekte bei freiem Eintritt ihre Tore: in Schloss Eggenberg - exklusive Themenführungen in den Prunkräumen, der Alten Galerie, im Münzkabinett und im Archäologiemuseum bringen die Besonderheiten des Grazer Welterbes näher. Außerdem gilt an diesem Tag freier Eintritt in den Schlosspark und die Museen. Auch die stündlichen Führungen durch die Prunkräume sind am Tag des Denkmals gratis.

"100 Jahre Gruabn" : Die älteste noch bestehende Fußball-Holztribüne in Österreich - Die gern geschilderte beeindruckende Atmosphäre des früheren Sturmplatzes beruht zu einem wesentlichen Teil auf der besonderen topografischen Lage und der damit verbundenen baulichen Gestaltung. Der Erhalt der gedeckten Sitzplatztribüne war das Ziel der "Initiative für den Erhalt der Gruabn-Holztribüne". Exklusiv werden zwischen 14 bis 18 Uhr Führungen angeboten.

WO : Schloss Eggenberg/ Gruabn

WANN : SO., 29. Sept., 10-17 Uhr/ 14 bis 18 Uhr





Unter dem Motto "Kaiser, Könige und Philosophen". Allein in der Steiermark öffnen bei insgesamt 26 Programmpunkten denkmalgeschützte Objekte bei freiem Eintritt ihre Tore: exklusive Themenführungen in den Prunkräumen, der Alten Galerie, im Münzkabinett und im Archäologiemuseum bringen die Besonderheiten des Grazer Welterbes näher. Außerdem gilt an diesem Tag freier Eintritt in den Schlosspark und die Museen. Auch die stündlichen Führungen durch die Prunkräume sind am Tag des Denkmals gratis. : Die älteste noch bestehende Fußball-Holztribüne in Österreich - Die gern geschilderte beeindruckende Atmosphäre des früheren Sturmplatzes beruht zu einem wesentlichen Teil auf der besonderen topografischen Lage und der damit verbundenen baulichen Gestaltung. Der Erhalt der gedeckten Sitzplatztribüne war das Ziel der "Initiative für den Erhalt der Gruabn-Holztribüne". Exklusiv werden zwischen 14 bis 18 Uhr Führungen angeboten. : Schloss Eggenberg/ Gruabn : SO., 29. Sept., 10-17 Uhr/ 14 bis 18 Uhr Promenadenkonzert: Masala Brass Kollektiv



WO : Stadtparkpavillon

WANN : SO., 29. Sept., 15 Uhr



Eine Big Band ohne Polka, Uniform, Gleichschritt oder Hierarchie. Reihe "Promenadenkonzerte 2019 im Stadtparkpavillon". Die Masala Brass Mitglieder bezeichnen sich sogar als "AntiMusikkapelle": sie sind jung, wild und provokativ. Masala bezeichnet im Indischen eine Mischung verschiedener Gewürze, die sich auf dieses musikalische Kollektiv perfekt umlegen lässt, denn seine Mitglieder sind Jazzer, Rockmusiker oder Klassikstudenten. Ein großer Teil des Repertoires der Big Band besteht aus Eigenkompositionen, u.a. von Wolfgang Nocker, der das Kollektiv 2007 ins Leben rief. Mehrfach luden die Musiker bereits zum eigenen Festival "Skappa’nabanda!".: SO., 29. Sept., 15 Uhr

"Sechs mit Bach"



WO: Reininghausgründe Quartier Eins (Reininghausstr. 1-7)

WANN: SO., 29. Sept., 17 Uhr

haus.kultur- Musikfestival 2019. Am Programm: J.S. Bach Goldberg-Variationenund Stücke von Patrick Dunst. Leidenschaft, Fantasie und Perfektion – Streichtrio & Jazztrio in einer obsessiven und aufwühlend mitreißenden 'amour fou'; Für klassische Interpretation braucht es Passion und Perfektion. Mit einem Jazztrio kommt jetzt noch jede Menge Phantasie ins Spiel. Drei Vollblutmusiker mit klassischem Fokus und drei leidenschaftliche Jazzinstrumentalisten, ausgestattet mit einem Backstage-Pass für Bach's Kosmos, überzeugen mit großem Musikverständnis, mit Lust und hoher Improvisationskunst.: SO., 29. Sept., 17 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Straßenumfrage: Graz wählt

Wir haben uns in Graz umgehört. Was werden die Grazer wählen? Was ist ihre Wunschkoalition und wird die Ibiza-Affäre die Wahlentscheidung beeinflussen? Hier kommen Sie zum Video unserer Straßenumfrage. Eines ist allen gemein: Das wichtigste Thema im Wahlkampf ist für die Grazer Wählerinnen und Wähler die Klimakrise. Da macht es auch keinen Unterschied, ob sie die Grünen, die ÖVP oder die NEOS wählen. Es sei nicht mehr fünf vor, sondern bereits "fünf nach zwölf", sagt uns ein steirischer Berufsschullehrer. Am Sonntag sind jedenfalls die Wähler am Wort und nach der ersten Hochrechnung werden wir wissen, wie sie gesprochen haben. Eine erste Hochrechnung dürfte es wohl zwischen 17 und 17.15 Uhr geben.

7. Unser Graz-Bilderrätsel

Unser Bilderrätsel-Foto vom Vortag Foto © Alex Tengg

Die Auflösung Diesmal wollten wir von Ihnen wissen, welches Gebäude auf dem obigen Foto zu sehen ist. Ganz klar, es ist das Schloss Lustbühel in St. Peter. Dort befinden sich außerdem ein Streichelzoo, ein Spielplatz, eine Mostschänke und ein Hofladen. Im Schloss befindet sich auch der Kindergarten und die Kinderkrippe Lustbühelstraße.

8. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.