Unser Bilderrätsel: Diese Pappelallee in Graz bleibt bestehen. Welche ist gesucht? Wo steht sie? © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag ziehen zunächst einige Wolkenfelder durch, es bleibt aber tagsüber trocken. Am Nachmittag lockert es auf und die Sonne kommt wieder öfter zum Zug. Die Temperaturen erreichen nach Frühwerten um 13 Grad angenehme 25 Grad.

Am Freitag überwiegt in der ganzen Steiermark sehr freundliches und sonniges Wetter bei angenehmen Temperaturen um bis zu 26 Grad. In der Früh kann es noch 12 Grad haben.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Es dürfen gute lufthygienische Bedingungen erwartet werden, mit einem sanften Ansteigen der Ozonwerte ist zu rechnen. Verbreitet sind Beifußpollen in geringen Mengen vorhanden. Ragweedpollen belasten vor allem den tiefen Lagen im Süden und Osten teils stark. Verbreitet sind mäßige bis starke Konzentrationen an Pilzsporen zu erwarten.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Hafnerstraße 207 werden zwische 09.09. und 23.09. Grabungen durchgeführt.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. 3,3 Millionen Euro für neuen Platz vor Stadion

"Wohnen am Stadttor" – mit diesem Slogan wirbt die Venta-Group für ihr derzeit größtes Wohnprojekt in Graz, das nach zwei Jahren Bauzeit Ende 2019 fertiggestellt sein soll. Direkt gegenüber der Merkur Arena entsteht der riesige Komplex mit 210 Wohnungen, einer Lidl-Filiale, einem Café – und jetzt auch einem großen Vorplatz. Dass der dortige Bertha-von-Suttner-Platz umgestaltet wird, ist schon lange Thema. Doch bisher waren wenige Details bekannt. Jetzt liegen der Kleinen Zeitung die aktuellen Renderings vom Architekturbüro Groszstadt.EU und Freiraumplanungsbüro Körndl vor. Der neue Platz soll auf beiden Seiten der Ulrich-Lichtenstein-Gasse (Straße vor dem Stadion) entstehen. "Die Gestaltung wird durchgängig sein", sagt Stadtplanungschef Bernhard Inninger. Das heißt konkret: Die Straße kriegt die gleiche Oberflächenfarbe wie der Platz, um eine Einheit zu erzeugen. Neben neu gepflanzten Bäumen soll ein Brunnen gebaut werden, sowie Sitz-und Spielmöglichkeiten geschaffen werden. Mit dem Wasserplätschern soll der Verkehrslärm in den Hintergrund rücken. Auch ein Kunstbeitrag wird Raum finden, der "zu mehr Kommunikation am Platz beitragen soll", so Inninger. Kostenpunkt: rund 3,3 Millionen Euro.

5. Wo soll es hingehen?



Grazer Premierenwoche der Freien Theater

NEWSoffSTYRIA. " WIR FUNKTIONIEREN – das diesjährige Motto der steirischen Theaterfeste der Regionen scheint der Festivalauswahl auf den Leib geschneidert. Beschäftigen sich doch praktisch alle Projekte mehr oder weniger mit der Frage, ob wir denn unser Leben hauptsächlich dafür verwenden sollen, um 'zu funktionieren'." In Kooperation mit theaterland steiermark wurden für das Festival alle ausgewählten Stücke produziert und erfahren nun ihre Premiere. "Als Gäste heißen wir Theater AGORA - das Theater der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - mit einer hochaktuellen Auseinandersetzung des Ensembles mit George Orwells FARM DER TIERE willkommen." Am Donnerstag : «ZUCHT - Neue Zeiten brauchen Neue Körper» (Ortweinplatz 1); 20 Uhr: JulaLena «WIE DU MIR, SO ICH DIR»;

WO : Theater am am Ortweinplatz/ (Alte Schlachthof-Halle, Grossmarktstraße 4)

WANN : DO., 12. September, 17/20 Uhr



Dunkelkammer

Zu Gast: Jürgen Palmtag. Finsternis in einem ästhetischen Kontext erleben. Durch die Ausblendung des Sehsinns entsteht ein deutlich ausgeprägteres akustisches, manchmal auch olfaktorisches wie haptisches Erleben der Künste. Im lichtleeren Raum entsteht Platz für eine intensivierte Wahrnehmung von äußeren Reizen und inneren Prozessen. Zudem werden viele ritualisierte und vertraute Abläufe aus den Angeln gehoben und stellen sich im Ablauf der Perrformance oft anders dar als gewohnt. In einer Gesellschaft, die versucht die Dunkelheit möglichst permanent zu illuminieren, bietet diese Reihe die seltene Gelegenheit, Finsternis in einem ästhetischen Kontext neu zu erleben.

WO : Forum Stadtpark (Keller)

Der Stoff, aus dem Träume sind

Wohnprojekte in Österreich. Film und Gespräch mit den RegisseurInnen Michael Rieper und Lotte Schreiber. Moderation von Claudia Gerhäusser (Forum Stadtpark). Der Film dokumentiert sechs Beispiele selbstorganisierten und selbstverwalteten Wohnbaus in Österreich seit 1975. Die AkteurInnen und BewohnerInnen geben Auskunft über ihre Ansprüche und gewähren Einblick in die Errungenschaften, Diskussionen und Konflikte, die das Leben im Kollektiv mit sich bringt.

WO: KIZ Royal

WANN: DO., 12. September, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Aktion Herz: Schüler sammeln Lebensmittel für Bedürftige

Im Herbst unterstützen wieder Schüler die "Aktion Herz" der Caritas und helfen damit Bedürftigen in der Steiermark. Vor insgesamt 18 Spar-Märkten wird fleißig gesammelt: Immer zu Schulbeginn beteiligen sich Grazer Gymnasien an der Aktion, die seit sechs Jahren Bürger dazu aufruft, einen Teil ihrer Einkäufe zu spenden. Als Erstes an der Reihe waren die Schüler des BRG Kirchengasse. Das Gymnasium veranstaltet jedes Jahr einen Projekttag unter dem Motto "Miteinander" - insgesamt vier Klassen beteiligten sich dafür an der Aktion. Die Schülerinnen und Schüler waren sich im Vorfeld schon sicher, dass einiges zusammenkommen wird. "Es ist leichter ein Packerl Mehl mehr einzukaufen, als jemandem Geld zu spenden", meint Pauline Köhler aus der 7b-Klasse. Das Projekt ist ein Zusammenschluss von Spar, Caritas, dem Sozialamt der Stadt und den Grazer Pfarren. Aus anfänglich sechs teilnehmenden Märkten sind inzwischen mehr als 50 geworden - verteilt auf die ganze Steiermark - in denen man einen Teil des eigenen Einkaufs spenden kann. Im vergangenen Jahr wurden so Grundnahrungsmittel im Gegenwert von circa 100.000 Euro gesammelt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.

8. Unser Bilderrätsel