Gedankenblase: "In Österreich und der Steiermark wird bald gewählt. Wann wohl in Graz die nächsten Wahlen anstehen...?" © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch verspricht wolkenlos bis wolkenarm und sehr sonnig zu werden, er wird der schönste Tag dieser Woche. Nach sehr frischen Frühtemperaturen ab 10 Grad und nach Auflösung einzelner Nebelfelder wird es mit bis zu 25 Grad am Nachmittag der Jahreszeit entsprechend angemessen warm.

Meist bleibt es am Donnerstag noch niederschlagsfrei. Es nähert sich aber eine Kaltfront mit zunehmender Bewölkung am Nachmittag, die gegen Abend schon erste Regenschauer bringen kann und in der Nacht dann durchzieht. Die Höchsttemperaturen erreichen davor noch bis 25 Grad. Anfangs allerdings frisch bei 11 Grad.

2. Luftgüte-Ausblick und Pollenflug

Für die Luftqualität beginnt die Übergangszeit, während der generell mit keinen nennenswerten Luftschadstoffbelastungen, weder Ozon noch Staub oder Stickstoffdioxid, gerechnet werden muss. Allergiker müssen mit teils starken Belastungen durch Ragweedpollen rechnen. Gräser sowie Pollen von Beifuß können zu geringen allergischen Reaktion führen. Örtlich kann sich zudem eine erhöhte Konzentration von Pilzsporen in der Luft befinden.

3. Verkehr & Öffis

- Bis Donnerstag, 5. September wird der Plabutschtunnel jeweils von 19.45 Uhr bis 5 Uhr früh gesperrt - beide Tunnelröhren sind dann laut Asfinag nicht befahrbar (Umleitung über das Stadtgebiet).

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bei Augartenbrücke/ Zweiglgasse/ Grieskai wird die Fahrbahn samt Kreuzung und Brücke saniert. Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich Zweiglgasse/ Grieskai wird der Grieskai in Fahrtrichtung Süden ab der Radetzkybrücke gesperrt; dann Umleitung über den Griesplatz. Termin: 27.08. - 04.09.2019

- In der Brucknerstraße 62 kommt es bis 06.09. zu kurzfristigen Anhaltungen durch Aufhebung einer Fahrspur. Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es dann im Bereich HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Am Eggenberger Gürtel gibt es punktuelle Spurzusammenlegungen bis zum 07.09. im Bereich Josef-Huber-Gasse bis Kärntner Straße.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Heinrichstraße (Bereich Herdergasse) gibt es bis 06.09. eine Postenregelung von 9 bis 15.30 Uhr.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- Am Lazarettgürtel kommt es bis zum 07.09. zur Spurzusammenlegung im Bereich Kärntner Straße bis Karlauer Gürtel. Zwischen 02.09. und 08.09. entfällt außerdem eine Fahrspur Richtung Süden.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

In der Mandellstraße 42 bis Schörgelgasse 33 gibt es zwischen 02.09. und 06.09. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Riesstraße 144-160 entfällt bei Postenregelung während der Arbeitszeiten eine Fahrspur bis 06.09.

- In der Rösselmühlgasse (Abschnitt Griesplatz bis Dreihackengasse) werden bis 06.09. neue Leitungen verlegt (Arbeiten im Bereich Griesplatz bis zur Ägydigasse findenzwischen 20.00 und 05.30 Uhr statt).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- In der Sparbersbachgasse im Bereich Raimundgasse bis Rechbauerstraße werden die Gleise saniert. Totalsperre (inklusive Kreuzungen Rechbauerstraße und Raimundgasse; Einbahnregelung wird aufgehoben)! Lokale Umleitungen werden bis zum 06.09. eingerichtet.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Schutzzonen" um Grazer Parks verlängert

Ein halbes Jahr nach Einführung der Schutzzonen um den Volksgarten- und den Metahofpark in Graz resümiert die Polizei: 80 Festnahmen in fünf Monaten, 319 Suchtgift-Sicherstellungen, fast 900 Anzeigen - die Polizei zeigte sich am Montag zufrieden mit der Überwachung zweier Grazer Parks im Rahmen von Schutzzonen. "Die Verordnung wird verlängert bis März 2020", sagte Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Die Drogenszene hat sich in Hinterhöfe und Wohnungen verlagert, in beiden Parks ist sie "kaum mehr existent". Bei den Festnahmen waren 48 wegen Drogendelikten, elf nach anderen strafrechtlichen Tatbeständen, elf nach dem Fremdenpolizeigesetz und zehn nach dem Verwaltungsrecht. Ziel sei es laut Ortner gewesen, Minderjährige vor Straftaten zu schützen und für die Bevölkerung sichtbar die Kriminalität zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl zu stärken. "Das haben wir mit der Verordnung und der Überwachung erreicht. Ab 7. September wird die Verordnung für den Volksgarten und den Metahofpark um sechs Monate bis 7. März nächsten Jahres verlängert", sagte Ortner. Eine Ausweitung der Schutzzone auf den Stadtpark sei "aus unserer Sicht derzeit nicht notwendig". Wenngleich man laufend evaluiere, so Ortner. Die Polizei leistete insgesamt 7300 Stunden, bei ein bis zwei Schwerpunktkontrollen war man zuletzt in Zugstärke, bis zu 40 Mann, im Einsatz.

5. Schon verplant?



Jubliäumstour: Die Lange Nacht des Kabaretts

"Wir spielen solange Sie wollen". Mit Sonja Pikart, BE Quadrat, Jo Strauss und Didi Sommer. Seit über 20 Jahren hat die österreichweite Tour der "Langen Nacht des Kabaretts" ihren fixen Platz in der Kleinkunst-Szene. Die größten Talente des Landes, spannende Newcomer und oft schon bald absolute Kabarettstars präsentieren gemeinsam Ersonnenes und die Highlights aus ihren aktuellen und meist jungen Programmen.

WO : Theatercafé

WANN : MI., 4 . September, 20 Uhr





Chor, Orchester, Solisten und Organisten der Studienwoche. Werke von Buxtehude, Bach, Mendelssohn u.a. Unter der Leitung von Melissa Dermastia, Ernst Wedam, Peter Planyavsky und Michael Schadler. Eintritt: Freiwillige Spende zugunsten der Renovierung der Basilika.

WO : Basilika Mariatrost

WANN : MI., 4. September, 17 Uhr





Chor, Orchester, Solisten und Organisten der Studienwoche. Werke von Buxtehude, Bach, Mendelssohn u.a. Unter der Leitung von Melissa Dermastia, Ernst Wedam, Peter Planyavsky und Michael Schadler. Eintritt: Freiwillige Spende zugunsten der Renovierung der Basilika. : Basilika Mariatrost : MI., 4. September, 17 Uhr Kräuter sammeln und trocknen

Save the date Hochbeete bauen mit pro mente Steiermark: "Selbst ein Pflanzenbeet bauen und mit nach Hause nehmen? Das können Sie, wenn Sie zum nächsten Termin beim Café Jakomini AUGARTLN vor dem MUWA kommen! Am Mittwoch, 4.9.2019 um 15.00 Uhr können Sie unter Anleitung eines Teams von pro mente Steiermark Pflanzenhochbeete bauen!"

WO: MUWA (Augartl)

WANN: MI., 4. September, 15 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Gefährliches Baumsterben am Buchkogel

Der Wald am Buchkogel leidet unter der Klimaerwärmung. Bäume werden morsch, verlieren Äste, oder stürzen gleich komplett um, teilweise auf Straßen und Wanderwege. Die bis zu 200 Jahre alten Bäume leiden. Im Wald vermehren sich dieses Jahr Schädlinge, wie Käfer und Pilze, besonders stark und befallen die grünen Riesen. Diese sind aufgrund des außergewöhnlich trockenen Frühlings und Sommers bereits vorgeschädigt und schwach, können den Angreifern also kaum noch standhalten. Daraus entsteht eine besondere Gefahr für Wanderer im Wald und Autos, die auf den angrenzenden Straßen unterwegs sind. Die Gebäude- und Baumanagement GmbH (GBG) verwaltet die städtischen Wälder und versucht gerade, Schadensbegrenzung zu betreiben. Die Waldpädagogin Martina Lienhart versichert: "Wenn wir Bäume fällen müssen, werden aber neue gepflanzt, oder jüngeren wird mehr Platz zum Anwachsen gegeben, dazu sind wir sogar verpflichtet. Der Wald an sich wird also nicht weniger." Gleichzeitig bittet sie um Rücksichtnahme der Wanderer auf die Arbeiten der Förster. Bei Schlägerungsmaßnahmen seien die Hinweis- und Sperrungstafeln auf jeden Fall zu beachten. Auch in der Stadt hat man auf den Eustacchio-Gründen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, und auch im Stadtpark mussten heuer schon Bäume gefällt werden.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.