Für die einen ist das Wetter gerade angenehm, für andere fehlen ein paar Grad für optimale Badetage © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch dürfte wechselnd bewölkt, jedoch weitgehend trocken verlaufen. Die Sonne scheint zwischendurch etwas, vor allem am Nachmittag. Die Tageshöchsttemperaturen liegen um 24 Grad, am Morgen hat es frische 12 Grad. Dazu weht schwacher Nordwind.

Mit Nordwest- bis Westwind ziehen am Donnerstag Wolkenfelder eines Warmfrontausläufers über das Land. Zwischendurch kommt die Sonne durch. In der Früh noch 11 Grad, tagsüber eine Spur wärmer mit Höchsttemperaturen bis 26 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonkonzentrationen bleiben witterungsbedingt auf niedrigem Niveau. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut ist leicht erhöht.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. GrazMuseum baut um und geht ans Netz

Wer dem GrazMuseum noch diesen Sommer einen Besuch abstatten möchte, muss sich beeilgen: Wegen Bauarbeiten ist das Museum von 15. Juli bis 2. Oktober geschlossen. Doch am Freitag startet der museale Netzauftritt in eine neue Dimension. "Graz 360 - eine Geschichte der Stadt" lautet die seit Jahren überaus erfolgreich geführte Dauerausstellung im Haus - mit rund 60.000 Besuchern im Jahr. Wegen der großflächigen Sanierung des GrazMuseums wird diese große Ausstellung dann im Netz zu sehen sein wird. Die Geschichte von Graz von der ersten Erwähnung 1128 bis zum Kulturhauptstadtjahr 2003 wird von allen Seiten beleuchtet. Die Netz-Schau soll künftig auch viel mehr Möglichkeiten bieten und vor allem für Touristen ein virtuelles Eingangstor nach Graz werden.

5. Ferien- und Abendprogramm



Bibongo. Die Kinderstadt

Die Kinderstadt im GrazMuseum. Kinder entdecken und gestalten Stadtleben. In dem Projekt der Kinderfreunde Steiermark wird Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren die Möglichkeit gegeben, ihre eigene Stadt eine Woche lang zu organisieren und zu erleben. Mit spielerisch-didaktischen Mitteln wird die Kinderstadt zum Lebens- und Erlebnisraum. Sie arbeiten auf dem Bauernmarkt, als ChemikerIn oder lernen, wie man sich als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau in brenzligen Situationen verhält – unterschiedlichste Jobs und Berufe werden ausprobiert.

WO : GrazMuseum

WANN : bis Fr., 8.-12. Juli, 8 bis 16 Uhr





Spielbetreuung in Grazer Siedlungen und Parks. Abwechslungsreiche Nachmittage mit viel Action und Spaß. Die Grazer Spielmobile bringen spannende und vielfältige Freizeitangebote in die Parks: Egal ob Sport, Geschicklichkeit, Basteln, Malen, Märchen, Abenteuer oder mehr – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Bei Fragen rund um die Spielmobile (Ersatztermine, Orte etc.) wenden Sie sich an das Amt für Jugend und Familie unter: (0316) 872-3194.

WO : Spielplatz Starhemberggasse und Marienwiese

WANN : Mi., 10. Juli, 15 Uhr





Der Generalihof ist auch diesen Sommer mittwochs wieder fixer Treffpunkt für Kenner und Genießer: Zum 27. Mal finden die Jazzkonzerte in einem der schönsten Grazer Höfe statt. Auch aus London sowie von der amerikanischen Ostküste finden sich Gäste ein, die wir in einem tollen Ambiente präsentieren können. Neben renommierten Bands und etablierten Formationen bekommt man aufstrebende Jung-Jazzer zu sehen. Diesmal mit der Maaike den Dunnen Band.

WO: Generalihof

WANN: Mi., 10. Juli, 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Freie Fahrt: Zumindest für die Jugend

Freie Fahrt bis zum 16. Geburtstag: Die ganzen Sommerferien können Jugendliche in Graz gratis mit Bus und Tram der Graz Linien fahren. Konkret: ab sofort und bis inklusive 8. September - dem letzten Ferientag - können die Kinder kostenlos mobil sein. Man braucht also kein Ticket, sehr wohl aber einen Ausweis, um im Fall einer Kontrolle das Alter belegen zu können. Nachdem auch die längsten Ferien ein Ende haben, rät man seitens der Graz Linien, sich schon jetzt um die Schüler-Freifahrt zu kümmern. Die Anträge können beim Mobilitätszentrum in der Jakoministraße 1 abgegeben werden. Damit erspart man sich im Herbst das ebenfalls traditionelle Schlangestehen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.