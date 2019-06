Facebook

Schönen Pfingstmontag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Pfingstmontag gelangen zunehmend heiße Luftmassen aus Nordafrika zu uns. Es dominiert der Sonnenschein, ein paar meist hohe Wolken mischen sich darunter. Am Nachmittag sind vereinzelte Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen 30 Grad.

Der Dienstag wird sonnig und heiß. Am Nachmittag sind von Südwesten einzelne Gewitter zu erwarten, die auch heftig ausfallen können. Es weht lebhafter Südwind. Es wird ein Hitzetag mit knapp über 30 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Ein leichtes Ansteigen der Ozonwerte ist zu erwarten. Die Belastung durch Gräserpollen und Pilzsporen ist hoch.

3. Verkehr & Öffis

Von 20 Uhr am Freitag bis 6 Uhr früh am Montag (10. Juni) wird im Bereich Franz-Graf-Allee bis Joanneumring gebaut. Es kommt zu einer Spurzusammenlegung samt langen Wartezeiten.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Heinrichstraße 73 gibt es bis 14.06. eine Postenregelung von 8.15 Uhr bis 16.30 Uhr.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht. Spurzusammenlegung im Bereich Radetzkystraße bis Joanneumring von 11.06. bis 14.06.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Bäder setzen auf Juniwetter

Kaum Badegäste im vergangenen Monat, aber: Wenn das Juniwetter hält, was es verspricht, ist der magere Mai aufzuholen. Viele der Freibäder sparten sich den frühen Badestart ganz: Augartenbad, Ragnitzbad, Bad Straßgang und Stukitzbad sperrten erst am 18. Mai auf. Die Holding baut ihre Badeanlagen diese Saison um 400.000 Euro aus. Vier Bäder bekommen außerdem Photovoltaikanlagen. Pro Tag können in den Grazer Bädern bis zu 12.000 Besucher planschen. Auch die kleinsten Gäste werden nicht vergessen, ab sofort können Familien mit Kindern wieder ins "Noppelbad" in der Gaswerkstraße - Eintritt frei. Das Ragnitzbad feiert am 5. Juli sein 90-jähriges Jubiläum, im Augartenbad wird von 20. bis 22. Juni im Zuge des Springfestivals die "Beach Stage"-Bühne bespielt.

5. Tipps zum Feiertag



Wo Himmel und Meer das Blau tauschen

Eine poetisch-rasante Jagd nach dem Horizont. Dachtheater – Theater für die Allerkleinsten. Wenn man aufs Meer schaut, sieht man eine magische Linie zwischen Himmel und Wasser. Schon von klein auf wollte Cordula Nossek wissen, woraus diese Linie besteht und sie einfangen. Ein Theaterstück über eine fast unlösbare Aufgabe.

WO : FRida & freD

WANN : Mo., 10. Juni, 16 Uhr





Themenführung Bekenntnis durch die Ausstellung "360 GRAZ. Eine Geschichte der Stadt". Religion im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft prägte über Jahrhunderte hindurch die Geschichte der Stadt Graz. Am Pfingstmontag betrachten wir anhand von Objekten der Grazer Stadtgeschichte, welchen Einfluss Religionen auf die Menschen hatten.

WO : GrazMuseum

WANN : Mo., 10. Juni, 15 Uhr





Ausstellung: Der Waldweg parallel zur Auffahrtstraße zum Schloss St. Martin wird zum öffentlichen Kunstraum. 15 Installationen und Objekte von 15 KünstlerInnen, die in der Auseinandersetzung mit "Natur" und "Umwelt" in den letzten Monaten entstanden sind. Mit Holz als Ausgangsmaterial konnte der Zusammenhang mit der umgebenden Natur individuell mit interessanten unterschiedlichen thematischen Zugängen der KünstlerInnen hergestellt werden. In memoriam Roland Goeschl ist die Farbgebung der Installationen im "Urdreiklang gelb-blau-rot".

WO: Schloss St. Martin (Waldweg)

WANN: bis 9. Mai 2020

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Schlossbergball Wahl 2019

28 Paare eröffnen am 29. Juni zu Musik von Queen DEN Grazer Sommerball. Davor stellen sie sich aber noch dem Voting der Kleinen Zeitung. Wer bekommt die meisten Stimmen? Das Siegerpaar wird "Steirer des Tages" . Und kann sich über ein besonderes Wochenende freuen: GB Premium Cars stellt einen Range Rover Evoque zur Verfügung, dazu gibt es zwei Nächte im Falkensteiner Asia Spa Leoben. Abgestimmt werden kann hier bis Mittwoch, 26. Juni, 12 Uhr. Notwendig ist nur die Angabe einer E-Mailadresse - pro Adresse kann 1x pro Tag gevotet werden.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.