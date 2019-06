Facebook

Blick nach oben in der Schmiedgasse © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag setzt sich mit mäßigem Südwind wieder stabileres Sommerwetter durch. Meist scheint den ganzen Tag über die Sonne, über weite Strecken ist es wolkenlos. Vereinzelt bilden sich Quellwolken. Es wird erneut sommerlich warm, Höchsttemperaturen um 28 Grad.

Am Samstag ziehen ein paar Wolkenfelder über die Steiermark, es überwiegt aber der Sonnenschein. Der Wind dreht vorübergehend auf Nordwest. Kurze Schauer bleiben die Ausnahme. Die Temperaturen liegen bei bis zu 28 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Sämtliche Luftschadstoffkonzentrationen bleiben auf moderatem Niveau. Die Belastung durch Gräserpollen und Pilzsporen ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

Von 20 Uhr am Freitag bis 6 Uhr früh am Montag (10. Juni) wird im Bereich Franz-Graf-Allee bis Joanneumring gebaut. Es kommt zu einer Spurzusammenlegung samt langen Wartezeiten.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Heinrichstraße 73 gibt es bis 14.06. eine Postenregelung von 8.15 Uhr bis 16.30 Uhr.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht. Spurzusammenlegung im Bereich Radetzkystraße bis Joanneumring von 11.06. bis 14.06.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die Schmiedgasse: Jetzt und in Zukunft

Nach Umbauarbeiten und verschärfter Kontrolle der Polizei im Bereich Landhausgasse/Schmiedgasse haben Radfahrer hier wieder freie Fahrt. Am 11. Juni sollen übrigens Umbauarbeiten in anderen Bereichen der Schmiedgasse weitergehen. Die Arbeiten in vier Phasen für die neue Fußgängerzone sollen bis November 2020 dauern. Die lange Dauer sorgte bei einer Gewerbetreibenden für Verstimmung: "Da bleiben uns die Kunden aus." Ein anderer wäre gerne in die Planung eingebunden worden: "Wir kennen uns hier aus und hätten mitentscheiden können." Diesbezüglich gab es positive Signale von Seiten der Stadt: Der Plan kann zwar nicht geändert werden, einzelne Details bieten aber Spielraum. Fix ist: "Die jetzige Fußgängerzone wird an den Hauptplatz angebunden." Hier erfahren Sie genauere Details zur Umsetzung des Projekts und dessen Gestaltung.

5. Vor dem oder zum Feierabend



Lydia Reinprecht

Die Grazer Fotografin Lydia Reinprecht hat seit 2005 die Polarregionen in zahlreichen Reisen erkundet. Mit der Zeit hat sie ein stattliches Bildarchiv angelegt, das nicht nur die Schönheit dieser durch Extreme gekennzeichneten Gebiete dokumentiert und die einzigartige Formenvielfalt des Eises veranschaulicht. Es vermag vor allem die Vergänglichkeit unseres Daseins vor Augen zu führen, am Beispiel jener Dynamiken, deren Auswirkungen die Beobachterin im Laufe der Zeit mit ihrer Kamera festgehalten hat.

WO : Fotogalerie des Grazer Rathauses

WANN : bis 21. Juni, 8-18 Uhr





Mit John "Skip" Gardiner. Musical zugunsten der Kinderkrebshilfe. Vor 10 Jahren hat Golf-Profi John Gardiner sämtliche Golfplätze Österreichs in 40 Tagen bespielt für die Kinder-Krebs-Hilfe. Zehn Jahr später, hat Gardiner diese 40 Tage und 40 Nächte in einem Buch verarbeitet, das er auf die Bühne bringt. Mit musikalischer Begleitung und wieder für einen guten Zweck, für die Kinder-Krebs-Hilfe, inszeniert er "Coming back to life".

WO : Orpheum

WANN : Fr., 7. Juni, 20 Uhr





Mit John "Skip" Gardiner. Musical zugunsten der Kinderkrebshilfe. Vor 10 Jahren hat Golf-Profi John Gardiner sämtliche Golfplätze Österreichs in 40 Tagen bespielt für die Kinder-Krebs-Hilfe. Zehn Jahr später, hat Gardiner diese 40 Tage und 40 Nächte in einem Buch verarbeitet, das er auf die Bühne bringt. Mit musikalischer Begleitung und wieder für einen guten Zweck, für die Kinder-Krebs-Hilfe, inszeniert er "Coming back to life". : Orpheum : Fr., 7. Juni, 20 Uhr Hazmat Modine

Nach einer globalen Reise kehren Hazmat Modine im Frühsommer nach Europa zurück. Und pünktlich zur Tournee erscheint das neue Album "BOX OF BREATH". Das New Yorker Oktett verströmt eine Menge "heißer Luft", wie sein Frontmann und Gründer Wade Schuman (Harmonika, Gesang, Gitarre) meint – nicht nur wegen seiner drei Bläser (Tuba, Saxofon, Trompete), sondern auch, weil diese Band einen noch nie da gewesenen Facettenreichtum auskocht, der mit Violine, Schlagzeug und zwei Gitarren gewürzt wird.

WO: Generalmusikdirektion

WANN: Fr., 7. Juni, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Grazer Puchsteg ist Geschichte

Lange wurde der Abbruch hinausgezögert, vor Kurzem wurde der Grazer Puchsteg nun doch abgerissen - was manche Radler am falschen Fuß erwischt. Schließlich kann man vorübergehend zwischen Puntigamer Brücke und Bertha-von-Suttner-Brücke die Mur nicht überqueren. Jedenfalls so lange nicht, bis der neue Puchsteg, der etwas weiter nördlich in Richtung Seifenfabrik bereits im Entstehen ist, freigegeben wird - was im Sommer der Fall sein soll. Seitens der Verantwortlichen betont man, dass man nun im Sinne der Radfahrer Gas gebe: Das reiche von eigenen Umleitungen - etwa bei der Seifenfabrik - bis zum temporären Radweg in der Neuholdaugasse.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.