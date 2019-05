Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schönen Fenstertag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag bleibt es wechselnd bewölkt und die Wolken können sich auch etwas zäher halten. Mit Höchstwerten bis zu 20 Grad wird es wieder etwas wärmer.

Der Samstag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken mit vereinzelten lokalen Regenschauern. Der Nordwind wird etwas schwächer. Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen am Nachmittag bis zu 24 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftqualität profitiert vom Wetter. Sämtliche Schadstoffkonzentrationen bleiben niedrig. Die Pollenbelastung durch Gräser ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Joanneumring (Bereich Herrengasse bis Raubergasse) werden bis 03.06. Straßenarbeiten durchgeführt mit Spurzusammenlegung von 31.05. bis 03.06.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Lazarettgasse kommt es im Bereich Kindermanngasse bis Rösselmühlgasse bis 31.05. zur Spurzusammenlegung auf jeweils 2 Fahrspuren.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Erste Bilanz für "KiMoNo"-Nachfolge

Die Vorgeschichte ist bekannt: Der kinderärztliche mobile Notdienst ("KiMoNo") wurde 2018 in Graz eingestellt. Seit 12. Jänner gibt es aber das Nachfolgemodell Kinder- und Jugendärztlicher Notdienst ("KIJNO"). Jeden Samstag, Sonntag und an den Feiertagen hat eine KIJNO-Praxis von 9 bis 13 Uhr für Notfälle geöffnet. Auch Eltern und Kinder, die außerhalb von Graz wohnen, können dort Hilfe in Anspruch nehmen. Die erste Bilanz: Fast 1200 Kinder- und Jugendliche wurden behandelt, das bedeutet 30 pro Diensttag. Am Projekt arbeiten folgende Ärzte mit: die Ordinationen Hans Jürgen Dornbusch, Peter Paul Fritsch, Julia Höntzsch und Michael Lindinger. An der Kinderklinik-Ambulanz wurde kein verstärkter Zustrom an den letzten Wochenenden beobachtet.

5. Schon Pläne?



Leslie Open 2019

Open-Air-Kino im Joanneumsviertel. Kinofans dürfen sich wieder auf cineastische Abenteuer unter freiem Himmel freuen. Das Sommerkino in Graz hat im Vorjahr rund 5000 Besucher angelockt. 82 Spieltage oder 70 verschiedene Filme aus erfolgreichen Produktionen des letzten und des neuen Jahres. Am Freitag: Monsieur Claude 2; Am Samstag: Roma;

WO : Joanneumsviertel

WANN : Fr./Sa., 31. Mai/ 1. Juni, 21 Uhr





Open-Air-Kino im Joanneumsviertel. Kinofans dürfen sich wieder auf cineastische Abenteuer unter freiem Himmel freuen. Das Sommerkino in Graz hat im Vorjahr rund 5000 Besucher angelockt. 82 Spieltage oder 70 verschiedene Filme aus erfolgreichen Produktionen des letzten und des neuen Jahres. Am Freitag: Monsieur Claude 2; Am Samstag: Roma; : Joanneumsviertel : Fr./Sa., 31. Mai/ 1. Juni, 21 Uhr Musical und Soul-Konzert im Orpheum

- Familienmusical von Birgit Minichmayr (14 und 18 Uhr): "Die junge Ausländerin Ruth steht treu an Naomis Seite, als alles verloren erscheint. Sie gibt nicht auf. Sie riskiert alles. Sie wagt das Unmögliche – und findet neues Glück." Die Geschichte besticht durch die Schönheit der Musik, die Lebendigkeit und Ehrlichkeit der jungen Darsteller, die mitreißende Kraft der Tanzszenen und die durch und durch liebevolle Gestaltung. Ein Erlebnis, das Spuren hinterlassen wird.

- Sarah Jane Morris: Ihre Soul-Stimme prägt seit über 25 Jahren die britische Jazz- und R&B-Szene. Nachdem sie mit Discohymnen in den 1980ern in der Hitparade mitmischte, entwickelt die Ausnahmesängerin in den darauffolgenden Jahren, abseits der kommerziellen Musikindustrie, ihren eigenen außergewöhnlichen Stil. Begleitet wird Morris von den Gitarristen Tony Remy und Tim Cansfield.

WO : Orpheum

WANN : Fr., 31. Mai, 14/ 18 Uhr; 20 Uhr





- Familienmusical von Birgit Minichmayr (14 und 18 Uhr): "Die junge Ausländerin Ruth steht treu an Naomis Seite, als alles verloren erscheint. Sie gibt nicht auf. Sie riskiert alles. Sie wagt das Unmögliche – und findet neues Glück." Die Geschichte besticht durch die Schönheit der Musik, die Lebendigkeit und Ehrlichkeit der jungen Darsteller, die mitreißende Kraft der Tanzszenen und die durch und durch liebevolle Gestaltung. Ein Erlebnis, das Spuren hinterlassen wird. - Sarah Jane Morris: Ihre Soul-Stimme prägt seit über 25 Jahren die britische Jazz- und R&B-Szene. Nachdem sie mit Discohymnen in den 1980ern in der Hitparade mitmischte, entwickelt die Ausnahmesängerin in den darauffolgenden Jahren, abseits der kommerziellen Musikindustrie, ihren eigenen außergewöhnlichen Stil. Begleitet wird Morris von den Gitarristen Tony Remy und Tim Cansfield. : Orpheum : Fr., 31. Mai, 14/ 18 Uhr; 20 Uhr Österreich, wir müssen reden!

Ein politischer Spieleabend mit Pia Hierzegger und Gästen zum Thema Schutz und Sühne. Eine Koproduktion mit dem Theater im Bahnhof. Liveband: Hausmusik Hiti. Gäste: die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle, deren Meinung in den letzten Tagen hochgefragt ist und Daniela Grabovac, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Omar Khir Alanam, einen der besten Poetry Slammer Österreichs, der aus Syrien geflohen ist und es kommt der ehemalige ÖVP Politiker und Polizeibeamte Werner Miedl, Geschäftsführer von GEMEINSAM:SICHER und Sinfo.

WO: Schauspielhaus

WANN: Fr., 31. Mai, 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Kein Bier gegen freiwillige Spende

Neuerlicher Behördenstreit zwischen dem Kulturverein Sub am Kaiser-Franz-Josef-Kai und der Stadt Graz. Jetzt geht es um die Frage: Braucht der Verein ein gastgewerbliche Genehmigung oder nicht? Die Behörde sagt ja, der Verein sagt mit dem Hinweis auf die Gemeinnützigkeit nein. Außerdem verlange man auch nur Spenden und keine fixen Preise für die Getränke. Man versuche einen Diskurs "jenseits kapitalistischer Verwertungslogiken" zu führen. Bis zur Sommerpause werde man keine Getränke mehr anbieten - als kurzfristige Lösung. Die Besucher sollen einstweilen ihre Getränke selbst mitbringen. Bereits im Vorjahr kämpfte das Sub ums Überleben, weil baurechtliche Auflagen eingefordert wurden. Nach einer großen Crowdfunding-Aktion mit dem Titel "Sub bleibt!" konnte genug Geld aufgestellt werden, um die Umbauarbeiten zu finanzieren.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.