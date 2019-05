Facebook

Der Mittwoch wird nur wechselnd bewölkt, bevor ab Donnerstag eine Störung unbeständiges Wetter bringt © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch bringt zunehmend wolkiges Wetter in hohen Schichten. Von Westen ziehen weitere Wolken herein, die tagsüber absinken und die Sonne zusehends verdecken. Es bleibt aber bis zum Abend mit Föhn vor Annäherung einer Störung noch trocken. Frühwerte ab 4 Grad. Mit bis zu 18 Grad steigt das Temperaturniveau untertags deutlich an.

Für den Donnerstag kündigt sich schon wieder unbeständiges Wetter mit meist dichten Wolken und einigen über den Tag verteilten Regenschauern an, die von Westen her durchziehen. Im Bergland können auch Gewitter dabei sein. Ab dem Nachmittag leichte Beruhigung. Frühwerte bereits um 10 Grad, Tageshöchstwerte meist 15 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoff-Konzentrationen bleiben weiterhin auf niedrigem Niveau. Die Pollenbelastung durch Gräser und Bäume ist leicht erhöht.

3. Verkehr & Öffis

Ein Überblick über die neuesten Großbaustellen in Graz. Die Folge sind enorme Staus seit Wochenbeginn bei Graz-Ost, was die kommenden Tage wohl so weitergehen wird.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Am Lendkai werden bis 10.05. Straßenarbeiten im Bereich Ökonomiegasse bis Erich-Edegger-Steg durchgeführt.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Bauernmarkt die X-te



Die skurrile Debatte rund um den Kaiser-Josef-Platz und die Ersatzfläche beim Lichtschwert geht weiter: Zwischen Oper und Next Liberty – dort, wo die Standler baustellenbedingt im Sommer Platz finden sollen – wird just im Sommer offenbar ebenfalls gebaut. Die Grünfläche soll trotzdem asphaltiert werden. Damit weichen die Standler der Baustelle am Platz aus, sind dann aber dem Lärm einer anderen Baustelle ausgesetzt: Bei der Oper müsse man Arbeiten im Keller durchführen, wo es zu Feuchtigkeitsschäden gekommen ist, im Next Liberty steht dem Vernehmen nach zumindest der Bau eines Liftes an. Für Details zur heiklen Thematik verweist man seitens der Spielstätten aber an die Stadt. Im Büro von Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) wird am Plan festgehalten.

5. Was sich am Mittwoch tut



Grünzeug von der Wiese

Die Herrengasse vor dem Landhaus erblüht. Die BiologInnen und KräuterpädagogInnen der sieben steirischen Naturparke präsentieren an diesem Aktionstag ihre bunten Frühlingswiesen. Wildkräuter, Wildgemüse und Wiesenblumen zum Kennenlernen. Viele köstliche Gerichte lassen sich aus Kräutern bereiten. Schon mal Zaun-Wicken-Pesto, Wiesendudler oder 7-Kräuter-Kuchen gekostet? Die Kräuterschmankerl gibt's zum Kosten und die Rezepte zum Mitnehmen.

WO : Herrengasse (vor dem Landhaus)

WANN : Mi., 8. Mai, 10-17 Uhr





Mit Regisseurin Ulli Gladik. "Inland" begleitet drei FPÖ-Fans vor und nach der Nationalratswahl in Österreich: Eine Kellnerin, einen Arbeitslosen und einen kleinen Beamten. In roten Arbeiterfamilien sozialisiert, setzen sie jetzt ihre Hoffnungen auf die FPÖ. Alle drei haben großes Unbehagen gegenüber "den Ausländern". Gleichzeitig sehnen sich nach einem besseren Leben für die "kleinen Leute". Inland gibt intime Einblicke in ihre Probleme, Ängste und Gesinnungen und zeichnet so ein Bild einer sich im Umbruch befindenden Gesellschaft.

WO : Filmzentrum im Rechbauer

WANN : Mi., 19 Uhr





Die Grazer "Peace Babies" mischen alle zwei Monate Musik, Texte, Theater und Impro zu einer völlig neuen exklusiven Show. Mit "Die Zukunft" soll dieses nebulöse Etwas, das sich "Zukunft" nennt, am greifbar gemacht werden. Die zweite Hälfte der Show inkludiert ein Theaterstück: "Herr Ritzel" gefährdet seine eigene Zukunft. Nach zwanzig Jahren als kleinstes Rädchen im System begehrt er auf und streut Sand ins Getriebe. Das hat Folgen. Ob er sich nicht lieber gleich entschuldigen soll und weitermachen wie bisher? Oder drehen sich die Räder ohne hin schon ohne ihn weiter und er wird in der schönen, neuen Zeit nicht mehr gebraucht?

WO: Die Brücke

WANN: Mi./So., 8./12. Mai, 20 bzw. 17 Uhr

Lust auf mehr?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Grazer Bäckerdynastie

Der 450. Geburtstag der Bäckerei Edegger-Tax wurde in der Alten Universität Graz gefeiert. Zur Feier gab es auch Jubiläumskekse mit fünf Konterfeis von Persönlichkeiten der Habsburger-Zeit. Und es wird weitergefeiert: Ab 18. Mai widmet Fotograf Christian Jungwirth der Hofbäckerei eine Austellung - mit vielen prominenten Models als Bäckern: Nämlich Wolfram Berger (Schauspieler), Reinhard P. Gruber (Schriftsteller), Anja Platzer (Model), Anne-Marie Schullin (Bühnengestalterin), Markus Schirmer (Pianist), Johannes Silberschneider (Schauspieler) und Aglaia Szyszkowitz (Schauspielerin). Schon jetzt können Sie den Rückblick von Redakteur Robert Preis beäugen, der historische Stationen und die Familiengeschichte beleuchtet.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.