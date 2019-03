Facebook

Beim "Earth Day" soll allen ein Licht aufgehen, indem das Licht ausgeht © A. W. Tengg

1. Wetter

Verbreitet gibt es am Samstag in der gesamten Steiermark Sonnenschein, der nur von ein paar hohen Wolken gestört wird. Diese lösen sich am Nachmittag dann auf. Frühtemperaturen noch frisch ab 1 Grad, Höchstwerte dann bis 18 Grad.

Der Sonntag beginnt strahlend sonnig, erst im Laufe des Nachmittags werden die Wolken allmählich mehr. Die Frühtemperaturen starten bei 2 Grad, wobei die Höchstwerte die 20-Grad-Marke erreichen.

2. Luftgüte und Pollenflug

Ein leichtes Ansteigen der Schadstoffbelastung kann erwartet werden, Grenzwertüberschreitungen sind jedoch auszuschließen. Es gibt mäßigen bis starken Flug von Baumpollen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Licht aus" bei der "Stunde der Erde"



Diesen Samstag ist es wieder soweit: Jeden letzten Samstag im März gehen zur "Earth Hour" weltweit für eine symbolische Stunde die Lichter aus. Prominente Teilnehmer der Umweltschutzaktion sind auch Wahrzeichen wie der Eiffelturm in Paris, der Big Ben in London, der Tafelberg von Kapstadt oder die Christusstatue von Rio de Janeiro. Die erste Earth Hour entstand aus einer Umweltschutzkampagne des WWF Australiens vor zwölf Jahren. Hingewiesen werden soll auf die Energieverschwendung durch unnötige Beleuchtung und anderen Stromverbrauch und das Einsparpotential hingewiesen werden. Mittlerweile machen circa zwei Milliarden Menschen in über 5000 Städten in 135 Ländern bei der Aktion mit. Los geht es um 20.30 Uhr.

5. Was das Wochenende hergibt

Whisky, Spirits & more

Die Whisk(e)y-Messe im Brauhaus - eine Fachausstellung mit Spezialverkostungen und Rahmenprogramm wie Dudelsackmusik Zigarrendrehen. Ein Event für Einsteiger und erfahrene Genießer. Viele renommierte Aussteller aus dem In- und Ausland werden Whisky(e)s und Premium-Rums, sowie Gin und andere Spirits zum Verkosten anbieten und dabei ausführlich über Herstellungsmethoden, Hintergründe der Produkte und die Branche informieren.

WO: Brauhaus Puntigam

WANN: Sa., 30. März, 12 bis 20 Uhr (Party bis 23.45 Uhr)





Shoppingvergnügen abseits des Mainstreams. Der urbane Marktplatz für Kreative mit über 150 jungen Designern, Künstlern und Labels. Am Wochenende kann Aktuelles aus Mode, Schmuck und Lifestyle, aber auch Accessoires, Kunst, Grafik, Fotografie, Produkt- und Möbeldesign bestaunt und erstanden werden. Die Palette reicht von Kleidern, Taschen, Ketten, Ringen und Kosmetik über Malerei, Lampen, Geschirr, Töpferei bis hin zu Stühlen, Print uvm.

WO: Seifenfabrik

WANN: Sa. & So., 30./31. März, 10-18 Uhr





Um Modetrends geht es auch bei den "Fashion-Days". Bei drei Modeschauen täglich präsentiert Sascha Penkoff mit seinem Team die Frühlingsmode der Citypark-Shops. Am Sanstag starten die Modenschauen am Panorama Platz um 12.30, 14 und 15.30 Uhr. Um 10 Uhr hält die ORF-Gartenexpertin Angelika Ertl-Marko einen Biogartenvortrag zum Thema "Das Geheimnis gesunder Lebensmittel".

WO: Citypark

WANN: Sa., 30. März, ab 10 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Wohin mit dem Grünschnitt

Zum Beginn der Gartensaison startet die Holding Graz wieder eine "Grünschnittaktion": Ab Samstag, den 30. März, können Gartenabfälle kostenlos abgegeben werden. Bis 28. April gilt dieses Angebot für alle Haushalte, die an das Netz der Grazer Müllabfuhr angeschlossen sind. Pro Anlieferung darf eine "Haushaltsmenge" nicht überschritten werden. Die Drei Abgabestellen: Sturzgasse 8 (8020), Neufeldweg 219 (8041) sowie Wasserwerkgasse 5 (8045); Die Stellen sind täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.