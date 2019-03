Facebook

So schön kann der Jakominiplatz sein © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag nimmt der Hochdruckeinfluss allmählich wieder zu. Es überwiegt der sonnige Wettercharakter, teilweise gibt es tiefe Schichtwolken. In der Früh noch 3 Grad, bis zum Nachmittag sind dann bis 16 Grad zu erwarten.

Verbreitet gibt es am Samstag in der gesamten Steiermark Sonnenschein, der nur vereinzelt gestört wird. Frühtemperaturen ab 3 Grad, Höchstwerte bis angenehme 19 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoffbelastung ist im Allgemeinen schwach. An den Messstationen in Graz können mäßige Belasteungen gemessen werden. Es gibt mäßigen bis starken Flug von Baumpollen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Auf die Pflanzen, fertig, los



Besucher des großen Wildblumenfests des Naturschutzbundes am Freitag ab 10 Uhr im ORF-Funkhauspark bekommen fünf Pflanzen im Topf gratis. Insgesamt vergibt der Naturschutzbund 75.000 Blumentöpfe. Der Hintergrund: Die Blütenfülle auf steirischen Wiesen hat sich in den letzten 30 Jahren dramatisch reduziert, nämlich auf fünf Prozent. Weltweit sind 40 Prozent aller Insektenarten gefährdet. 700 heimische Wildbienenarten brauchen Nahrung. Dabei sind sie enorm wichtige Helfer: Die Bestäuberleistung der Honigbiene wird auf 525 Millionen Euro pro Jahr in Österreich geschätzt. Die Aktion "Blühende und summende Steiermark" des Naturschutzbundes will jetzt mehr Bewusstsein für Bienen und Wildpflanzen schaffen. 161 steirische Gemeinden werden jetzt für den Naturschutz aktiv.

5. Pläne für den Feierabend?

Whisk(e)y-Messe

Messe für "Whisky, Spirits & more" - eine Fachausstellung mit Spezialverkostungen und Rahmenprogramm wie Dudelsackmusik Zigarrendrehen. Ein Event für Einsteiger und erfahrene Genießer. Viele renommierte Aussteller aus dem In- und Ausland werden Whisky(e)s und Premium-Rums, sowie Gin und andere Spirits zum Verkosten anbieten und dabei ausführlich über Herstellungsmethoden, Hintergründe der Produkte und die Branche informieren.

WO: Brauhaus Puntigam

WANN: Fr./ Sa., 29. März, 14 bis 22 Uhr (Party bis 23.45 Uhr)





Pianist und Grammy-Gewinner Dave Kikoski mit Boris Kozlov (Bass) und Klemens Marktl (Schlagzeug). Kikoski bewegte sich bisher in allerbester Gesellschaft: Joe Henderson, Ron Carter, Al Foster, Roy Haynes, Randy Brekcer, Bob Berg, Red Rodney und vielen anderen. Als bewegender Modernist, fügt er das Beste aus Jazz und Popmusik zusammen und holt aus jedem Song das Beste heraus.

WO: Royal Garden Jazz Club

WANN: Fr., 29. März, 20.30 Uhr





Diesmal lädt Slam-Master Klaus Lederwasch mit Wolf Hogekamp und Markus Köhle die Begründer sowohl der Deutschsprachigen als auch der Österreichischen Poetry Slam Szene in die Brücke. Weitere Gäste: Das "Enfant terrible" der Szene Andy Strauß, "Mr. Slam" Mario Tomic aus Graz, Anna Hader aus Wien und das erfolgreiche Slamteam Lamophon. Außerdem gibt es 2 freie Startplätze über die offene Liste (einfach spätestens 45 Minuten vor Beginn beim Moderator anmelden).

WO: Die Brücke

WANN: Fr., 29. März, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Land verlängert Wohnbauprogramm

Das steirische Wohnbauprogramm wird um zwei Jahre verlängert. Somit fördert das Land 2800 neue Einheiten, rund 55 Prozent davon im Raum Graz. Für 400 Wohneinheiten würde eine um 3,6 Millionen Euro höhere Geschossbauförderung gewährt: Im Gegenzug dürften die Mieter dort nicht mit Grund- und Aufschließungskosten belastet werden. In der Landeshauptstadt ist indes der Boom um Mikrowohnungen ausgebrochen. Ebendort tobt auch die Debatte über Bauwut und Versiegelung. Das Vorzeugeprojekt des Landes in Graz (Brockmanngasse): Assanierung (weitgehendes Ersetzen) mit insgesamt 105 Wohneinheiten in zwei Objekten.



7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.