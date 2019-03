Facebook

Die Temperaturen bleiben verhalten. Am Mittwochnachmittag kann sich dann die Sonne durchsetzen © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch startet oft bewölkt und kühl. Ab Mittag lockert die Bewölkung dann allmählich auf und es gehen sich noch überall ein paar Sonnenstunden aus. Frühtemperaturen ab 2 Grad, Maxima bis 11 Grad.

Auch der Donnerstag verläuft eher wechselhaft. Es ziehen immer wieder dichtere Wolkenfelder durch, dazwischen lockert es aber auch auf. Frühtemperaturen um null Grad, Höchstwerte bis 13 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die lufthygienischen Bedingungen sind derzeit gut. Es gibt mäßigen Flug von Birkenpollen und weiteren Baumpollen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Pfandsystem für Coffee-to-go kommt gut an

Vor knapp drei Monaten startete das neue Pfandsystem "Backcup" für Coffee-to-go-Becher in Graz: Unter diesem Namen etablierte die Stadt ein Pfandsystem für Mehrwegbecher, um den Müll zu reduzieren. Dabei bezahlt der Kunde, der ein Heißgetränk zum Mitnehmen bestellt, einen Euro extra als "Kaution". Gibt er den Becher bei einem der teilnehmenden Lokale retour, erhält er auch das Geld zurück. Mittlerweile machen mehr als 40 Betriebe mit, wie die aktuelle Liste der Stadt Graz beweist - vom Buna (Schmiedgasse) bis zum Unicafé Campus (Heinrichstraße). Neu: Auf Wunsch vieler Wirte gibt es neben dem 0,4-Liter-Becher jetzt auch einen 0,25-Liter-Backcup.

5. Was, wo, wann

Muriel Grossmann Quartet

"Golden Rule – CD-Präsentation". Mit Muriel Grossmann, Radomir Milojkovic, Loren Barcelo, Gina Schwarz, Uros Stamencovic. Das Album "Golden Rule" vermittelt alternierend meditative Ruhe und ekstatische Expressivität, ohne die wackere Jazz-Orthodoxie zu bemühen. Die Geschlossenheit, die dieses Quartett in all den Jahren aufgebaut hat, steigert die inbrünstigen, lebhaften Kompositionen. WO: Stockwerk (Jakominiplatz 18)

WANN: Mi., 27. März, 20 Uhr



... schlagen bürgerliche herzen". Mit zweite liga für kunst und Kultur: "eine vielseitige schauspielerin inszeniert mit ihrem viel zu alten liebhaber, der gemeinsam mit seinem brutalen und depressiven sohn immobilien entwickelt, ein FRÜHSTÜCK, wo alle was davon haben. investorinnen können für ein super interessantes projekt gewonnen werden, der stadtraum privatsiert und der unternehmer endlich für immer und ewig in die herzen der bürgerschichten innen eingeschlossen und die schauspielerin als irgendwas mit coaching oder so beschäftigt."

WO: Parkhouse

WANN: Mi., 27. März, 20 Uhr





Mit zahlreichen, teils kuriosen Instrumenten im Gepäck erzählen wir Geschichten, singen von der Liebe, blicken über den heimatlichen Tellerrand und auf den Zustand der Welt, der wir noch nicht den Kuckuck aufkleben. Die Welt ist bunt und beherbergt die unterschiedlichsten Vögel. Es wird gesungen, gepfiffen, tiriliert und jubiliert, aber auch gekreischt, gekräht, gegackert und geschnattert. Genüsslich stimmt "Aniada a Noar" in dieses Grundrauschen ein.

WO: Theatercafé

WANN: Mi., 27. März, 20 Uhr

6. Aus für Grazer Schulberatung

Ende März wird der Grazer Verein "Schul- und Ausbildungsberatung SAB" geschlossen. Man habe mehr als 36.000 persönliche Beratungsgespräche und "weit über 30.000 Telefon- und Onlineberatungen" durchgeführt. Außerdem habe man an 1100 Informationsveranstaltungen und Bildungsmessen teilgenommen sowie "eine Vielzahl an Informationsbroschüren" herausgegeben. Nach 23 Jahren ist Schluss. "Das Land Steiermark als wichtigster Fördergeber hat die Subvention zu unserem großen Bedauern eingestellt", erklärt man.



7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.