Ein Blick auf den derzeit viel diskutierten Volksgarten © A. W. Tengg

1. Wetter.

Am Freitag liegt eine Störungszone über der Steiermark. Es ist daher mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. Meist überwiegen die Wolken. Dazwischen gibt es aber auch ein paar Auflockerungen. Gegen Abend sind Regenschauer möglich. Die Temperaturen steigen von 5 Grad auf maximal 15 Grad. Der Samstag bringt aus heutiger Sicht einen Mix aus Sonnenschein und Wolken. Dazu ist es weitgehend trocken mit teils lebhaftem Wind aus südlichen Richtungen. Erst am Abend bzw. in der Nacht auf Sonntag greift die nächste Kaltfront über. Frühtemperaturen um 3 Grad, Höchstwerte bis 15 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die eher untypische Witterung und die gute Durchlüftung begünstigen aktuell die Luftqualität. Luftschadstoffe werden rasch aus den Siedlungsbereichen abtransportiert und die Belastungen bleiben weiterhin gering. Für Allergiker ist der Hasel- und Erlenpollenflug belastend.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco).

Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Sportstadt sind wir großer Töchter"

Am Freitag, den 8. März, ist der internationale Frauentag. Passend dazu rückt die Stadt Graz ihre Spitzensportlerinnen in den Fokus. Teil der neuen Kampagne: Top-Schwimmerin Caroline Pilhatsch oder UVC-Dame Lisa Konrad sowie Kunstturnerin Julia Meder, Top-Sprinterin Alexandra Toth und Kickboxerin Sonja Stacher. Unter dem Motto "Sportstadt sind wir großer Töchter" sollen die Leistungen von Spitzensportlerinnen in den Mittelpunkt gestellt werden. Und so Kinder - und besonders junge Mädchen - motiviert werden, Leistungssport zu betreiben. Im Vorjahr waren 5367 Mädchen in Grazer Sportvereinen involviert. Die Aufteilung liegt bei 43 Prozent Mädchen und 57 Prozent Burschen in den Vereinen. Die neue Kampagne wird auf Plakaten sowie auf den Info-Screens in den Straßenbahnen und auf Social Media-Kanälen (wie etwa auf "Sportstadt Graz") beworben.

5. Wohin am Freitag-Abend

Women* in Action

" Auch heuer, am Internationalen Frauen*tag setzen wir gemeinsam ein öffentliches Zeichen für eine Welt ohne Sexismus, Rassismus und Homophobie. Seit den 70er Jahren wurde schon einiges erreicht wurde, aber es ist noch viel zu tun!" Das Programm :

16:30 Uhr: Demo, Treffpunkt am Südtiroler Platz

18:45 Uhr: Projektion von starsky, act / not react am Freiheitsplatz; 22 bis 24 Uhr/ FOYER: women*in Action: Das Private ist politisch – no sh*t! Wir feiern!

WO: Graz, Innere Stadt

WANN: Fr.., 8. März, ab 16.30 Uhr.





Ein politischer Spieleabend. Diesmal laden wir ausnahmslos Frauen auf unsere Show-Bühne. Mit ihnen wird Pia Hierzegger kluge Gespräche führen, provokante Zukunftsthesen entwickeln, über den alltäglichen Wahnsinn im Geschlechterkampf nachdenken und auch darüber, warum das mit der Gleichberechtigung so furchtbar schwierig sein muss, obwohl alles eigentlich so einfach sein könnte. Dazwischen werden die Kandidatinnen gemeinsam und gegeneinander Spiele spielen, werden versuchen, endlich die gläserne Decke zu durchstoßen, das Publikum einschätzen und der famosen Band " Hausmusik Hiti " beim Covern von Songs ausschließlich weiblicher Interpretinnen zuhören.

WO: Schauspielhaus (Haus 1)

WANN: Fr., 8. März, 19.30 Uhr





15 Uhr: Die neue Frau. Führung durch die Ausstellung "Im Kartenhaus der Republik | Graz 1918–1938"

Die Führung am Internationalen Frauentages gibt Einblicke in die Rolle der Frau zur Zeit der Ersten Republik in Graz.

16 Uhr: HIS/HER/YOUR Story. In einer Themenführung setzen wir uns mit gesellschaftspolitisch relevanten Fragen rund um die Themen Vielfalt, Geschlechterrollen und Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Trans- und Bisexuellen auseinander.

WO: GrazMuseum

WANN: Fr., 8. März, 15 und 16 Uhr





- Vortrag, Lesung und Film. Wie jedes Jahr gibt es zum allgemein reichen Frauenprogramm im kunstGarten heuer am Weltfrauentag einen speziellen gendermäßigen Schwerpunkt: Den Vortrag von Eveline Thalmann und eine Lesung von Irmi Horn. Thema: Bertha von Suttner und ihre Sichtweise auf die Geschlechter.

WO: kunstGarten (Payer-Weyprecht Straße 27)

WANN: Fr., 8. März, 18.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Schutzzonen: Erste Bilanz

Die Bilanz des ersten Tages der beiden Schutzzonen in Graz: Insgesamt gab es bei der Schwerpunktaktion zwei Festnahmen und 45 Betretungsverbote. Die Polizeiaktion weitete sich auch auf den Stadtpark aus. Am Mittwoch um Mitternacht traten die von der Polizei erlassenen Schutzzonen imVolksgarten und im Metahofpark in Kraft. "Wir wollen, dass die Parks wieder den Grazern und den Kindern gehören und nicht für den Drogenhandel zur Verfügung stehen", hatte Landespolizeidirektor Gerald Ortner im Vorfeld als Devise ausgegeben. Die Verhängung der Schutzzonen ist vorerst auf maximal sechs Monate beschränkt, kann aber bei Bedarf verlängert werden.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.