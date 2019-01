Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Immer wieder ein Hingucker: Das Grazer Rathaus © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag hält sich im Südosten hochnebelartige Bewölkung, anfangs kann es lokal Schneegriesel oder ein paar Schneeflocken geben. Ausgedehnte Wolkenfelder ziehen über das Land. Es weht schwacher Südwind. Frühtemperaturen frostig bei -5 Grad, Höchstwerte um +4 Grad. Am Freitag ziehen mit einer stärker werdenden Südwestströmung Wolken über in die Steiermark. Meist bleibt es am Tag noch trocken, für ein paar Stunden regional auch sonnig. Vereinzelt sind aber Regenschauer möglich. Es wird milder. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis 7 Grad. Dazu ist es sehr windig.