Zeit für einen Sonntagsspaziergang? © A. W. Tengg

1. Wetter

Das Wetter bleibt auch am Sonntag freundlich. Es wird meist aufgelockert bewölkt und zumindest zeitweise scheint auch die Sonne. Am Nachmittag wird es eher mild, der Wind dreht auf südliche Richtungen. Nach Frühtemperaturen ab -2 Grad sind Tageshöchstwerte von bis 5 Grad zu erwarten. Am Montag überwiegen die Wolken und besonders in der Früh und am Vormittag kann es auch etwas Schneefall oder Schneeregen geben. Der Nachmittag verläuft dann meist schon trocken. Tageshöchstwerte bis +4 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftschadstoffbelastung kann in Graz als deutlich belastet klassifiziert werden.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Vorentscheidung an der Uni Graz

Am Mittwoch stellten sich ander Universität Graz die beiden Bewerber zum Rektoratsamt vor. Vor dem Uni-Senat und dem Uni-Rat (die beiden Gremien bestimmen den neuen Rektor) traten Vizerektor Martin Polaschek und Kurt-Martin Lugger, Leiter des Personalreferates, mit einer je einstündigen Präsentation an. Lugger stellte diese unter das Motto "Vielfalt", Polaschek bezog sich auf das Jahr 2030. Der Uni-Senat nominierte nur Polaschek als einzigen Kandidaten. An sich sollte das Gremium einen Dreiervorschlag ausarbeiten. Dieser Vorschlag wurde dem Universitätsrat übermittelt, voraussichtlich am 8. Februar den künftigen Rektor wählen wird.

5. Gedenktag

Der Holocaust vor der Haustür:

Spezialführung in "Lager Liebenau | Eine Ort verdichteter Geschichte" am Internationalen Holocaust-Gedenktag. Ungarische Juden im Lager Liebenau. Barbara Stelzl-Marx widemt sich in einer speziellen Kuratorenführung (16 Uhr) diesem letzten Kapitel des Holocaust in Graz. Um 15 Uhr gibt es eine Spezialführung in "360 GRAZ | Eine Geschichte der Stadt".

WO: GrazMuseum

WANN: So, 27.01., 15 und 16 Uhr





Wiederaufführung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Jänner. Steven Spielbergs "Schindler's List" basiert auf der wahren Geschichte des Nationalsozialisten Oskar Schindlers. Das Kiz Royal strahlt den Film - er kam vor 25 Jahren in die Kinos - in restaurierter Originalfassung mit deutschen Untertiteln aus.

WO: KIZ Royal

WANN: So, 27.01., 14 und 16.30 Uhr

6. Baywatch-Parksherrifs in Graz

Das neue Image-Video der Parksheriffs sorgt für Diskussionen. Was hinter der "Baywatch"-Kopie steckt, was das Video gekostet hat und warum Nagl und Eustacchio darin einen Auftritt haben, hat Kollege Gerald Winter-Pölsler recherchiert. Anlass für das Video war das 10-Jahr-Jubiläum des Grazer Parkraumservice im Vorjahr, seit wenigen Tagen ist es auf der neuen GPS-Homepage zu finden. Man wolle sich damit als attraktiver Arbeitgeber präsentieren.

7. In Graz für Sie da

