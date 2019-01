Facebook

Ein Hochdruckeinfluss beschert uns bis einschließlich Donnerstag freundlich-mildes Wetter © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch setzt sich mit Hochdruckeinfluss sonniges Wetter durch. Es wird mit der Drehung der Strömung auf West deutlich milder. Der Wind lässt allmählich nach. Frühtemperaturen ab 0 Grad. Die Höchstwerte liegen dann bei +8 Grad. Auch am Donnerstag überwiegt der freundliche Wettercharakter. Obwohl einige Wolken durchziehen kann sich die Sonne häufig behaupten. Nach Tagesbeginn um 0 Grad steigen die Höchsttemperaturen bis zum Nachmittag auf bis zu 10 Grad an.

2. Luftgüte und Feinstaub

Das windige Wetter hat sich günstig auf die Luftqualität ausgewirkt. Die Schadstoffkonzentrationen bleiben auf relativ niedrigem Niveau.

3. Verkehr

Neun Nächte lang wird der Plabutschtunnel ab Montag, 7. Jänner, in beide Richtungen gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh über die Stadt umgeleitet.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Essen in Grazer Öffis?

Ab heute darf in Wiener U-Bahnen nicht mehr geschmaust werden – die Öffis sollen so sauberer werden, der Geruch angenehmer. Manche schieben dem Döner die Schuld in die Schuhe. Graz hat das Essverbot in den Bussen und Straßenbahnen hingegen vor geraumer Zeit aufgehoben. In Graz gilt die Regel, dass man kein Verhalten an den Tag legen darf, das andere Fahrgäste stört. Laut Holding gibt es aber kaum Probleme mit schmausenden Fahrgästen. Na dann, Mahlzeit! ;-)

5. Schon Pläne?

Zur Lage der Frau

Ein theatraler Parcours zur Lage der Frau mit einer Installation von drei jungen Frauen zum Thema Zeit, eines Monologes über die Notwendigkeit als Frau die Rednerinnen-Bühne zu besteigen und einer Tanzperformance über die Begegnung zweier Frauen, eine halb so alt wie die andere.

Theater im Bahnhof, 16. und 18. Jänner, 19 Uhr. Tel. 0316 67 05 50





Wo die 2. Geigen im Orchester sitzen, welche Fähigkeiten sie mitbringen und was ihre Aufgaben sind, das finden wir im Schüler-​ und Familienkonzert heraus. Wir nehmen das Orchester genau unter die Lupe und erforschen, was es mit dieser ganz besonderen Gruppe auf sich hat. Mitten im Rampenlicht erwartet uns sogar das eine oder andere Solo der 2. Geigen.

Oper, 16. und 20. Jänner, 11 Uhr. Tel. 0316 80 00





Hörabend - Jubiläums-Special mit Heidrun Primas. Das Format versteht sich als Plattform zwischenmenschlicher Begegnung und Nahbarmachung musikalischer Inhalte über das Vehikel des zelebrierenden gemeinsamen Konsums. Unter der begleitenden Moderation von Gastgeber Patrick Wurzwallner, präsentieren professionelle Kulturmenschen im intimen Rahmen ihre persönliche Hörbiografie und plaudern aus dem Nähkästchen.

Forum Stadtpark, 16. Jänner, 21 Uhr. Tel. 0316 82 77 34



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Gratzer CBD-Bier in Graz

Zwei Kapfenberger bringen das erste CBD-Bier nach Graz und zeigen damit in der Craft-Beer-Szene auf. Unter dem Namen "Tom & Harry Brewing" haben Thomas Winkler und Harald Kristen ihr eigenes Craft-Bier auf den Markt gebracht. Das Bier selbst wird in der Brauerei Gratzer in Hartberg hergestellt. Seit November gibt es das Craft-Beer "California Moonshine" in diversen Shops zu kaufen, in Graz ist es beispielsweise in der "Bierboutique" am Lendplatz oder im "s'Fach'l" in der Herrengasse zu bekommen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.