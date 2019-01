Facebook

Milde Aussichten: Der Föhn sorgt für ein deutliches Plus in den nächsten Tagen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag bleibt es in Graz mit Nordföhn durchwegs trocken und oft auch sonnig. Frühtemperaturen um 0 Grad, Tageshöchstwerte bis +6 Grad. Am Mittwoch setzt sich mit Hochdruckeinfluss sonniges Wetter durch und bringt Entspannung der Situation. Es wird mit der Drehung der Strömung auf West wieder milder. Frühtemperaturen ab 0 Grad. Die Höchstwerte liegen dann bei +8 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Derzeit sind nur relativ schwache Luftschadstoffbelastungen zu erwarten.

3. Verkehr

Neun Nächte lang wird der Plabutschtunnel ab Montag, 7. Jänner, in beide Richtungen gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh über die Stadt umgeleitet.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Causa Kastner-Blechdach

Seit 2010 baut Kastner & Öhler das Dach in der sensiblen Welterbe-Zone nicht fertig. Grazer Altstadtschützer erhöhen Druck: Diese ließen ein Gutachten erstellen, um konkrete Umsetzungsscrhitte zu erzwingen. Jetzt setzt die Baubehörde mit Ende 2019 eine Frist für die Finalisierung. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) räumt ein: "Bis Ende 2019 wird nicht alles gehen. Vielleicht schaffen wir es, die Dachfassade zum Schloßberg vorzuziehen, das hat einmal Vorrang." Fünf bis sieben Millionen Euro war zum Planungszeitpunkt die Kostenschätzung für den "kosmetischen Feinschliff" - für Graz.

5. Schon Pläne?

60 Jahre Forum Stadtpark

Nach 60 Jahren: Ein Fest für die Freiheit der Kunst! 18 Uhr: Ausstellungseröffnung: Gustav Zankl, ab 19 Uhr: Festakt mit Performances, 22 Uhr: Grazer Impro Klub Spezial. Der Zeitbogen, der im Fokus steht, spannt sich von der Gründung am 15.1.1959 im Café Erzherzog Johann bis zur Eröffnung des Gebäudes mit der ersten Ausstellung Bekenntnis und Konfrontation am 4. November 1960.

Forum Stadtpark, 15. Jänner, ab 18 Uhr. Tel. 0316 82 77 34





"Um die Sonne" beschäftigt sich mit Identitätskonstruktionen, mit Astrologie, Alltag, Selbstdarstellung und dem Kennenlernen auf den zweiten Blick. Wir haben ein Jahr lang zugesehen. Wir haben uns ein Jahr lang gezeigt, unsere alltäglichsten und intimsten Momente gefilmt, gelöscht, veröffentlicht. Wir haben uns angenähert, umkreist, anvertraut, verstellt, belogen. Jetzt wissen wir, wer wir sind. Ein Abend voller Zuschreibungen, Assoziationen, Selbst-, Fremd- und Sternbilder, ein Abend zwischen Film, Installation und Bühnenperformance.

Kunsthalle, 15. bis 18. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0677 62 42 19 89





Kaum ist Weihnachten vorbei, rüsten sich die Opernhäuser Italiens schon zur Karneval-Stagione. Verdis Ballettmusiken zu "Aida" und zur "Sizilianischen Vesper" verwandeln den Stefaniensaal in ein veritables Theater, mit Daniela Musca als Maestra am Dirigentenpult. Auch Tschaikowskis "Capriccio Italien" lässt mitten im Januar schon einmal die Sonne des Südens über Graz erstrahlen.

Congress (Stefaniensaal), 14. 15. Jänner, ab 19.15 Uhr. Tel. 0316 82 50 00



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Online-Anmeldung für Kindergarten & Co.

Heute starten die Online-Anmeldungen für Hort, Kinderkrippe und -garten in Graz - insgesamt bereits zum achten Mal. "Im Vorjahr hatten wir mehr als 5000 Vormerkungen", sagt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Die Onlineanmeldung ist bis einschließlich 8. März möglich, wer es lieber persönlich mag, kann das zwischen 4. und 8. März erledigen. Diskussionen gibt es rund um die verfügbaren Krippenplätze in Graz.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.