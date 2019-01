Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer kennt dieses kleine Bäumchen im Herzen von Graz? © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag wird es deutlich milder. Richtung Graz zu nimmt die Niederschlagsbereitschaft deutlich ab, auch sonnige Abschnitte sind möglich. Höchstwerte bis 6 Grad. Mit mäßig auffrischendem Westwind bleibt es relativ mild. In Graz bleibt es weitgehend trocken und zeitweise auch sonnig. Höchstwerte wieder bis 6 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aufgrund der Wetterlage werden zurzeit keine Grenzwertüberschreitungen erwartet.

3. Verkehr

Neun Nächte lang wird der Plabutschtunnel ab Montag, 7. Jänner, in beide Richtungen gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh über die Stadt umgeleitet.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zwei Kilometer gerodet

Offenbar aufgrund eines Missverständnisses wurde beim Murkraftwerk in Gössendorf fast zwei Kilometer weit die Böschung gerodet. Behörde ist eingeschaltet. Die Konsequenzen sind noch unklar. "Das sieht natürlich nicht schön aus und war so auch nicht gedacht", heißt es vom Kraftwerksbetreiber Verbund zu der Causa. Ein Forstunternehmen sei beauftragt worden, den Uferbewuchs zurechtzustutzen. Weshalb dann stattdessen aber der gesamte Bestand an Weiden, Erlen und Hartriegeln entfernt wurde, ist bis dato unklar.

5. Schon Pläne?

Kaufmann-Herberstein

Das 2. Programm des steirischen Kabarettduos "Alles wird gut". Resi und Flo bleibt nur eine Möglichkeit – sie müssen zu Flos Eltern auf den Gedersberg ziehen: Warum bringen die Jungen nix zusammen, warum lassen die Alten nicht los? Lebt man, um zu arbeiten oder arbeitet man, um zu leben, und was hat der Steyr Traktor damit zu tun? Und: Wird es Resi und Flo gelingen, das Feuerwehrfest zu retten?

Theatercafé, 12. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0316 82 53 65





Das 2. Programm des steirischen Kabarettduos "Alles wird gut". Resi und Flo bleibt nur eine Möglichkeit – sie müssen zu Flos Eltern auf den Gedersberg ziehen: Warum bringen die Jungen nix zusammen, warum lassen die Alten nicht los? Lebt man, um zu arbeiten oder arbeitet man, um zu leben, und was hat der Steyr Traktor damit zu tun? Und: Wird es Resi und Flo gelingen, das Feuerwehrfest zu retten? Theatercafé, 12. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0316 82 53 65 Jazz Redoute 2019

"Ein Fest der Szene". Heimische und frisch zugezogene Jazzkünstler aus allen Generationen und quer durch die Stile, u.a. Prohibition Stompers, Maja Jaku & Band, Cafe Drechsler und Angela Tröndle & Pippo Corvino im Quintett. Ein Projekt der JBBG - Jazz Bigband Graz in Zusammenarbeit mit den Grazer Spielstätten.

Dom im Berg, 12. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0316 80 08-9000





"Ein Fest der Szene". Heimische und frisch zugezogene Jazzkünstler aus allen Generationen und quer durch die Stile, u.a. Prohibition Stompers, Maja Jaku & Band, Cafe Drechsler und Angela Tröndle & Pippo Corvino im Quintett. Ein Projekt der JBBG - Jazz Bigband Graz in Zusammenarbeit mit den Grazer Spielstätten. Dom im Berg, 12. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0316 80 08-9000 Textiles Upcycling

Mit der Stoffwerkstatt geht es um's Upcycling! Workshop mit Katharina Bachner und Simone Steiner. Egal ob löchrige Jeans, der zu heiß gewaschene Wollpullover oder ausgeleierte T-Shirts – mit der richtigen Kreativität an der Nähmaschine zeigen sie, wie du alte Kleidung vor der Tonne retten kannst und dabei neue Lieblingsteile entstehen.

Künstlerhaus, 12. Jänner, 15 Uhr. Tel. 0316 74 00 84



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für diesen Samstag.

6. Spieglein, Spieglein in der Tasse

Cappuccino und Co. mit dem persönlichen Extra: Das Il Café in der Innenstadt "druckt" ab sofort Wunschfotos auf den Kaffee. Per App kann der Gast die Verzierung seiner Milchschaumhaube ab sofort selbst bestimmen. Möglich macht dies ein eigener Drucker namens "Ripple Maker", der mit Kaffee-Extrakt arbeitet. Vorgegebene Motive sind genauso möglich wie selbst geschossene Bilder oder Selfies. Einen Euro extra kostet der Spaß.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.