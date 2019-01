Das erwartet Sie am Dienstag, den 7. Jänner, in Graz – 7 Infos kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen ein schönen Tag!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schnee, Regenschauer, Sonnenschein - am Dienstag kann von allem etwas dabei sein © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag ist zu Beginn vereinzelt Schnee mit Graupelschauer möglich. Am Nachmittag greifen dann kurzzeitig ein paar Regenschauer über. Trotzdem wird es in Summe ein paar Sonnenstunden geben. Nach einem frostigen Tagesbeginn mit -4 Grad steigen die Temperaturen auf bis zu +4 Grad. Am Mittwoch wird es in Graz größtenteils trocken bleiben. Ab und zu wird es auch sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis +3 Grad an.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist mit keinen Überschreitungen an Luftschadstoffen zu rechnen.

3. Verkehr

Neun Nächte lang wird der Plabutschtunnel ab Montag, 7. Jänner, in beide Richtungen gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh über die Stadt umgeleitet.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Bilanz: Das rauchfreie Jahr danach

Im vergangenen Jahr haben viele Grazer Lokale freiwillig auf rauchfrei umgestellt. Während manche, wie das Office Pub, mit den Umsätzen zu kämpfen haben,- aber zu ihrer Entscheidung stehen -, können andere eine positivere Bilanz ziehen. Beim Thomawirt spricht man von positivem Feedback und mehr Gästen im vergangenen Jahr. Im Office Pub verbucht man hingegen einen Rückgang von zehn Prozent. Beim Jahresumsatz war es gar ein Einbruch von 20 Prozent.

5. Abendprogramm

Das Protectionskind

Wo fängt Überbehütung an? Und ist es wirklich ein Zeichen der Zeit? Und was, wenn es immer so weiter geht? Ein gesellschaftliches Phänomen wird unter die Lupe genommen. Es geht um Überforderung, die richtige Förderung. Sissi Noé spielt verschiedene Rollen, die die Perspektiven verdeutlichen. So kommt etwa eine Lehrerin, die Angst vor ihrem Elternabend hat, genauso zu Wort wie eine Mutter, eine Kindergärtnerin, oder eine Verkäuferin von Babyschutzkleidung.

Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ), 8., 11. & 12. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0650 919 75 59





Wo fängt Überbehütung an? Und ist es wirklich ein Zeichen der Zeit? Und was, wenn es immer so weiter geht? Ein gesellschaftliches Phänomen wird unter die Lupe genommen. Es geht um Überforderung, die richtige Förderung. spielt verschiedene Rollen, die die Perspektiven verdeutlichen. So kommt etwa eine Lehrerin, die Angst vor ihrem Elternabend hat, genauso zu Wort wie eine Mutter, eine Kindergärtnerin, oder eine Verkäuferin von Babyschutzkleidung. Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ), 8., 11. & 12. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0650 919 75 59 System Change Graz

Neujahrsvorsatz: die Welt ökologisch und sozial gerechter machen? Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Idee und die Menschen hinter System Change Graz kennen zu lernen. Dabei gibt's einen kurzen Rückblick, die spannendsten Highlights, die gerade anstehen sowie viele Ideen und Möglichkeiten, sich einzubringen.

Medizinische Universität (Schubertnest), 8. Jänner, 18 Uhr.





Neujahrsvorsatz: die Welt ökologisch und sozial gerechter machen? Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Idee und die Menschen hinter System Change Graz kennen zu lernen. Dabei gibt's einen kurzen Rückblick, die spannendsten Highlights, die gerade anstehen sowie viele Ideen und Möglichkeiten, sich einzubringen. Medizinische Universität (Schubertnest), 8. Jänner, 18 Uhr. Einen Jux will er sich machen

Von Johann Nestroy. Einmal dem Alltag entfliehen? Genau das will der brave Handlungsgehilfe Weinberl. Sein Prinzipal, der Gewürzkrämer Zangler ist verreist. Inzwischen soll Weinberl das Geschäft bewachen, ehe ihn Zangler bei seiner Rückkehr zum Teilhaber befördern will. Gemeinsam mit seinem Lehrling sperrt Weinberl heimlich den Laden zu und fährt nach Wien, um sich im Großstadtdschungel einen Jux zu machen.

Schauspielhaus, 8. und 12. Jänner, 18.30 Uhr. Tel. 0316 80 00



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Aufgepasst, denn ...

... am Dienstag ist "Männerbeobachtungstag". Wie viele Menschen diesen kuriosen Aktionstag in Graz Ernst nehmen oder sich einen Spaß daraus machen, wird sich zeigen. Für die Herren der Schöpfung ist es allemal eine Chance sich von der besten Seite zu zeigen, wenn man potenziell im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.