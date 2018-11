Facebook

Rund um die Murinsel wird es sich am Donnerstag abspielen - siehe Info Nr. 6 © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag halten sich die Hochnebelfelder sehr zäh und können sogar den ganzen Tag bestehen bleiben. Es wird etwas milder bei Frühwerten um 2 Grad, Höchsttemperaturen bis 6 Grad. Am Freitag bleibt es in Graz voraussichtlich erneut trüb durch Hochnebel. Im Tagesverlauf kann sich die Sonne kurz hervorwagen. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 3 und 6 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftschadstoffbelastung kann gemäß dem Luftschadstoffbelastungsindex als schwach bis mäßig eingestuft werden.

3. Verkehr

Am Donnerstag werden zwischen 9 und 14 Uhr am Lendkai die (von Norden kommend) linke Fahrspur ab Hausnummer 27 bis zum Eiland sowie die murseitigen Rad- und Gehwege gesperrt.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Humboldtstraße zwischen Grabenstraße und Bergmanngasse gibt es bis 23.11. eine Spurumlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Triester Straße (Bereich Lauzilgasse bis Unterführung Lazarettgürtel) gibt es zwischen 21.11. und 30.11. eine Sperre stadteinwärts (20.30 - 5.30 Uhr) bei Umleitung über die Herrgottwiesgasse.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zaun als Verkehrsposse



An der neuen Öffi-Haltestelle vor der Oper soll ein Zaun errichtet werden, damit Fußgänger nicht mehr direkt zum Bauernmarkt queren können. Im Zuge der Neugestaltung der Haltestelle bei der Oper wurde ja auch der Zebrastreifen samt Fußgängerampel, der zum Bauernmarkt führt, verlegt – gut 40 Meter weiter Richtung Luthergasse. Um sicherzustellen, dass die Fußgänger diesen Umweg auch nehmen und nicht weiter direkt bei der Haltestelle die Straße queren, baut die Stadt nun einen Zaun entlang des Haltestellenbereichs. "Auf Wunsch der Polizei", wie Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) betont.

5. Wohin?



Advent-Countdown

Am Donnerstagabend geht Graz ein Licht auf: Die Weihnachtsbeleuchtung wird eingeschaltet und mit ihr werden auch die Herrengasse-Bäume beleuchtet. Die Innenstadt startet damit offiziell in die Weihnachtssaison.

Styrian Sounds 2018

Drei Tage, 40 Live-Artists, DJ Culture und Workshops sowie Visual Arts. Das Festival der steirischen Popkultur bietet eine umfassende Werkschau des regionalen popkulturellen Schaffens. Dass die steirische Musikszene zu den kreativsten in Österreich zählt, zeigen unzählige Erfolge von Granada über Anna F., Dero & Klumzy Tung, Marina Zettl, The Sado Maso Guitar Club, Thomas David, The Uptown Monotones, Farewell Dear Ghost, Naxxos oder Neodisco (Yukno). Hier geht's zum Programm.

p.p.c., 22. bis 24. November, ab 19 Uhr. Tel. 0316 871 871 11





Kulturanthropologische Perspektiven auf die Zuwanderung von Flüchtlingen auf Gemeindeebene am Beispiel Wildon. Christina Sterniša gibt Einblick in eine einjährige Feldforschung, die das Zusammenleben von Ansässigen und Zuwander/innen beleuchtet. Anhand der unterschiedlicher Perspektiven werden Schwierigkeiten und Potenziale des Miteinanders erläutert. Solidarische Initiativen und Begegnungsräume stehen dabei im Fokus.

Volkskundemuseum, 22. November, 19 Uhr. Tel. 0 316 80 17-9899





Space Talks im Pfarrsaal: Wissenschaftler des Grazer Instituts für Weltraumforschung halten Kurzvorträge und erzählen aus ihrem faszinierenden Arbeitsbereich. Mit Irmgard Jernej ("Wie baut man Geräte für den Weltraum?"), Harald Ottacher ("Das Weltraumteleskop CHEOPS - Auf der Suche nach der zweiten Erde"), Martin Volwerk ("Aurora Borealis - Geheimnisvolles Nordlicht") und Günter Kargl ("Science Fiction oder Wirklichkeit - die Raumfahrt in der Filmindustrie").

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Donnerstag.

6. Spektakulärer Einsatz

Es wird ein spektakulärer Murinsel-Einsatz am Donnerstag. 12 Tonnen Holz müssen entfernt werden. Daher werden Teile der Straße sowie Geh- und Radweg am Lendkai gesperrt. Die Murinsel darf am Vormittag nicht betreten werden. Zum Einsatz kommen wird ein Spezialkran samt Höhenretter der Berufsfeuerwehr. Wir halten Sie morgen dazu auf Mein#GRZ auf dem neuesten Stand.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.