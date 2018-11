Facebook

Der Samstag in Graz: sonnig und kalt © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag sorgt die kontinentale Kaltluft für eine Abtrocknung der tiefen Luftschichten. Schon am Vormittag setzt sich oft überwiegender Sonnenschein durch. Es ist dabei aber sehr frisch. Tiefstwerte um 0 Grad, Tageshöchstwerte bis 9 Grad. Der Sonntag bringt noch vorwiegend sonniges Wetter. Zunächst gibt es ein paar Hochnebelfelder und auch tagsüber können zeitweise dichtere Wolkenfelder durchziehen. In Summe bringt der Tag aber noch etwas Sonnenschein. In der Früh sind etwa -1 Grad zu erwarten und auch die Maxima kommen nicht über 8 Grad hinaus.

2. Luftgüte und Feinstaub

Witterungsbedingt ist mit einem Gleichbleiben der Schadstoffwerte erwartet.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Advent-Countdown



In knapp einer Woche öffnen schon die Grazer Adventmärkte. Update: Am Samstag wollte man am Karmeliterplatz bereits in die Eislaufsaison starten. Obwohl auf Hochdruck gearbeitet wurde, muss der Start auf Sonntagfrüh verschoben werden. Ab 9 Uhr wird die Eisfläche geöffnet sein. Der heuer erstmals 1000 Quadratmeter große Platz steht Eislauffreunden bis zum 27. Jänner zur Verfügung. Den Kleinsten wird ein eigener Bereich zur Verfügung stehen, wo sie ungestört von den sportlicheren Fahrern erste Schritte auf dem Eis wagen können.

5. Wohin?



Festival junger JazzmusikerInnen

Shortcuts 2018: Jazzwerkstatt Graz presents "Female Instrumentalists". Am Samstag: Den Beginn macht Anna Tsombanis Trio. Im Anschluss (21.30 Uhr): Das Wiener Trio "l u c h s" um Kontrabassistin Beate Wiesinger zaubert kraftvolle Musik.

Stockwerk, 16.-18. November., ab 20 Uhr. Tel. 0676 315 95 51





... aus seinem neuen Roman "Junger Mann". "Rückwärts durch die Beine betrachtet ist die Welt immer am interessantesten." Dieses Lebensmotto beschert einem jungen Mann viele Probleme. Probleme in Form von Unfällen. Das Gute an Unfällen: Trostschokolade. Das Schlechte an zu viel Schokolade: Übergewicht. Mit 13 beschließt er, den Blick nach vorne zu richten und macht eine interessante Entdeckung. Diese Blickrichtung bringt noch mehr Probleme.

Schauspielhaus, 17. November, 19.30 Uhr. Tel. 0 316 80 00





Tel. 0316 871 871 11 Am Samstag ist "Die Lange Nacht des Bergfilms" des Mountainfilm Filmfestivals. Seit 1986 wird der Filmbewerb international ausgeschrieben, der jedes Jahr die besten Geschichten aus der Bergwelt und entlegenen Teilen unserer Erde nach Graz bringt. 2018 war ein Jubiläumsjahr: 1978 standen erstmals Österreicher am Mount Everest. Am Abschlusstag werden noch einmal zahlreiche Filme gezeigt. Um 19 Uhr erfolgt die Preisverleihung. Congress/ Innere Stadt, 17. November., ab 10.30 Uhr. Tel. 0316 871 871 11

6. Designmarkt in Graz

Der Kunst- und Designmarkt ist zurück. Am Samstag und Sonntag laden über 150 Designer und Künstler in die Seifenfabrik. Bereits zum vierten Mal findet die Veranstaltung in Graz statt. Gestöbert werden kann zwischen Kleidung, Schmuck, Kunst, Fotografien, Produkt- oder Möbeldesign. Start ist an beiden Tagen um 10 Uhr (bis 18 Uhr). Auch ein Rahmenprogramm wird geboten, von Live-Musik bis Punsch und Glühwein. Auf die Kinder wartet ein Clown mit seinen Riesen-Seifenblasen und ein Mitmach-Zirkus ist zu Besuch.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.