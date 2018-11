Facebook

Am Dienstag wird es wieder mild. Ab Mittwoch gehen die Temperaturen dann etwas zurück © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Dienstag wird teilweise freundliches Wetter bringen. Es kann zu Beginn noch hochnebelig trüb sein. Im Tagesverlauf werden die Wolken mehr. Zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne. Tagsüber bis zu 15 Grad. Restwolken und Nebel lösen sich am Vormittag auf, dann bringt der Tag durchwegs wieder freundliches und zunehmend sonniges Wetter. Nicht mehr so warm, Tageshöchstwerte bis 12 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist mit einem Gleichbleiben der Schadstoffbelastung zu rechnen.

3. Verkehr

Autofahrer, aufgepasst: Neue Kreuzungen und neue Ampeln in Graz

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Einspinnergasse (Bereich Burggasse) gibt es zwischen 5.11. und 16.11. eine Totalsperre während der Arbeitszeiten in diesem Bereich.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Der Christbaum steht schon



Seit Montagmorgen steht er, der Weihnachtsbaum mitten am Hauptplatz. Die Fichte kommt diesmal aus St. Peter am Kammersberg und ist 25 Meter hoch. Erleuchtet wird der Grazer Christbaum aber erst im Dezember. Die Adventmärkte eröffnen aber bereits am 23. November. Neu: Erstmals wird der Kaiser-Josef-Markt, wie auch die Raubergasse, stimmungsvoll beleuchtet. Der Schloßbergplatz wird zum Märchenwald. Und die Advent-Bim liefert an den Wochenenden freie Fahrt. Wer an den Adventsamstagen von außerhalb kommt, fährt mit der Stundenkarte den ganzen Tag.

5. Wohin?



6. Das Superticket ist da

Zehn Grazer Bundesligaklubs ermöglichen den Fans mit dem "Superticket" zehn Mal Bundesligavergnügen um 49,90 Euro: Jeweils ein Heimspiel des SK Sturm (Damen und Herren), der 99ers, der Basketballer von UBI Graz und dem UBSC, der Handball-Spitzenteams von HIB Handball Graz und HSG Graz sowie den Volleyball-Assen des UVC (Damen und Herren) und der Footballer der Graz Giants. Der Verkauf startet am 13. November im Ticketshop der Kleinen Zeitung im Styria Media Center, ab sofort online via Ö-Ticket und bei den Heimspielen der teilnehmenden Vereine. Die Auflage ist auf 500 Stück limitiert.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.