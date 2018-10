Facebook

Die Universitäten füllen sich wieder. 32.200 Studierende zählt die Karl-Franzens-Uni heuer © Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch halten sich die Wolken, die Sonne zeigt sich aber speziell am Vormittag. Am Nachmittag ist es eher stark bewölkt, jedoch trocken. Nach Frühtemperaturen ab 3 Grad erwarten uns am Nachmittag bis zu 17 Grad. Am Donnerstag kehrt der Sonnenschein zurück. Spätestens zu Mittag strahlt die Sonne. Der Wind lässt nach, die Temperaturen steigen etwas an.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist ein Ansteigen der Feinstaubkonzentrationen zu erwarten, sie bleiben aber aufgrund der recht günstigen Ausbreitungsbedingungen auf moderatem Niveau.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

- Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10. kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung von 01.10. bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

- In der Liebenauer Hauptstraße 293 wird bei Postenregelung (8.30 - 16.00 Uhr) bis 12.10. eine Wasserleitung verlegt.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Thalstraße 117-119 gibt es aufgrund einer Kanalerneuerung bis 12.10. eine Postenregelung.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Woche der Volksbegehren

Don't smoke, Frauenvolksbegehren oder ORF ohne Zwangsgebühren - diese Woche gehts rund, gleich drei Volksbegehren sind zu unterschreiben. In Graz ist dies in allen städtischen Servicestellen sowie im Amtshaus in der Schmiedgasse 26 (3.Stock) möglich. Geöffnet sind die Stellen zu erweiterten Öffnungszeiten am Mittwoch von 7 bis 20 Uhr, Donnerstag und Freitag wieder von 7 bis 16 Uhr, und Samstag wie Sonntag von 8 bis 13 Uhr. In den anderen sechs städtischen Servicestellen gelten überall die gleichen, erweiterten Öffnungszeiten. Hier finden Sie alle weiteren Informationen.

5. Wohin?



steirischer herbst

Relativ einfache Fragen können Antworten provozieren, die weit über einen guten Tipp hinausgehen und Einblick in Alltagsleben und lokale Politik gewähren. Das Theater im Bahnhof zapft das künstlerische Potenzial persönlicher Begegnung und des Austausches, das man während einer Taxifahrt erfährt, in Form einer - wie es das Theaterensemble nennt - "Taxichoreografie" an.

Tel. 0316 76 36 20



Musikalisches Solo



Tel. 0316 82 53 65



Jörg-Martin Willnauer präsentiert sein neues musikalisches Solo mit dem Titel "Schas-Vergolder": "Mein Coach hat mich gewarnt: Martin, der Titel kann auf dich bezogen werden! Stimmt. Aber das gilt ja für jeden Programmtitel. Und als Kabarettist bist Du fast gezwungen, den Schas zu vergolden. Oder wenigstens zu versilbern." Theatercafé, Graz. Premiere: bis 6. Oktober, 20 Uhr. Tel. 0316 82 53 65

"Vinyl Cover Art"

Schallplattenhüllen sind nicht bloß Verpackungen der "schwarzen Scheiben". Sie sind ein eigenständiger künstlerischer Faktor. Coverdesign entwickelte sich zu einem relevanten, kreativen Statement. Hier trifft Musik auf Fotografie, Grafikdesign und bildende Kunst. Die Ausstellung zeigt herausragende Beispiele visueller Gestaltung. Es ist ein Streifzug durch 50 Jahre außergewöhnlicher Bildsprache und Ästhetik.

Tel. 0316 890-598 designforum Steiermark, Graz. 3. - 31. Oktober, 13-19 Uhr. Tel. 0316 890-598

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Mittwoch.

6. Zahlen des Tages

Der Oktober ist da, und mit ihm der Studienbeginn in der Steiermark: Die Universitäten öffnen ihre Pforten und buhlen um rund 60.000 Studierende. Die Karl-Franzens-Universität Graz zählt in diesem Jahr 32.200 Studierende, rund 14.000 die Technische Universität. Graz ist nicht nur eine gemütliche Studentenstadt, sondern Schmelztiegel für Forscherinnen und Forscher aus aller Welt: Von den rund 5000 Studienanfängern der Karl-Franzens-Universität sind 21 Prozent aus dem Ausland. Ähnliches gilt für die TU und die FH Joanneum.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.