Das kommt am Montag, den 16. Juli auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Überwiegend sonnige Aussichten für die Woche in Graz © Tengg

1. Wetter

Am Montag dominieren am Vormittag meist schon die Wolken, die Niederschlagsbereitschaft ist aber noch gering. Ab und zu zeigt sich die Sonne. Ab dem Nachmittag wird die Wetterlage labiler. Die Wolken können später aber wieder auflockern. Tiefstwerte bei 15 Grad. Höchsttemperaturen bis 27 Grad. Am Dienstag wird es freundlich, die Wolken lockern auf und es scheint meist die Sonne. Die Temperaturen bleiben unverändert.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkontentrationen steigen aufgrund der Wetterlage, bleiben aber auf moderatem Niveau. Es gibt nur geringe Belastungen durch Gräser- und Kräuterpollenflug sowie Pilzsporen.

3. Verkehr

In der Bergmanngasse kommt es bis 20.07. im Bereich Humboldtstraße bis Heinrichstraße zu einer Spurzusammenlegung (08.15 - 16.30 Uhr). In der Liebiggasse (Bereich Heinrichstraße bis Schubertstraße) kommt es bis 31.08. zu Spurumlegung.

In der Brockmanngasse besteht bis 17.08. aufgrund der Erneuerung der Wasserversorgung Wartepflicht bei Gegenverkehr.

Ein Fahrverbot (ausgenommen Zufahrt) besteht bis 07.09. in der Burggasse im Bereich Opernring bis Einspinnergasse.

In der Faunastraße gibt es bis 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße (bis Opernring) werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee (Sperre bis 28.07.) die Schienen und Leitungen erneuert.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Liebenauer Hauptstraße kommt es bis 27.07. zur Postenregelung von 08.30 bis 15.30 Uhr.

In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) gibt es bis Ende November zeitweise Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Es ist mit erheblichem Staupotential ist zu rechnen.

Im Kreuzungsbereich Tändelwiese/ Vinzenz-Muchitsch-Straße ist die Kapellenstraße bis 25.08. stadtauswärts von 20 bis 6 Uhr stadtauswärts gesperrt, zwischen 6 und 20 Uhr Postenregelung. Umleitung über Hans-Groß-Gasse bzw. Feldgasse;

Die Wagner-Jauregg-Straße ist im Bereich HNr. 140 bis Kärntner Straße (Fahrtrichtung Triester Straße) bis zum 10.08. gesperrt. Umfahrung über Kreisverkehr Webling bzw. Kapellenstraße;

Diese Baustellen kommen im Sommer auf Graz zu.

Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz im Sommer

Die Kleine Zeitung hat für Sie ein ABC für den Sommer zu Hause in Graz zusammengetragen. Von A wie Aussicht bis Z wie Zauberer von Oz gibt es 26 Tipps für den Urlaub vor der Haustür. Zu Hause ist es eben doch am schönsten.

5. Wohin?



Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Montag.

6. Forschung aus Graz



Sonntagfrüh waren im Packabschnitt der Südautobahn Geschwindigkeitsbeschränkung und Überholverbot notwendig. Ein speziell ausgerüsteter Wagen des Grazer Joanneum Research führte Vermessungsarbeiten auf der Strecke Steingberg-Lassnitzhöhe durch. Mit den Vermessungsarbeiten sollen Daten für autonomes Fahren gesammelt werden.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.