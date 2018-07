Facebook

Heute noch durchtauchen. Ab Donnerstag bessert sich das Wetter © Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch bringt Wolken, Schauer und deutlich kühlere Verhältnisse. Im Laufe des Vormittags wird der Regen weniger, ab Mittag können sich neuerlich ein paar Regenschauer bilden. Mit mäßigem Nordwind kommen die Temperaturen über 16 bis 20 Grad nicht hinaus. Am Donnerstags präsentiert sich das Wetter wieder von seiner sonnigeren und wärmeren Seite. Es gibt zwar noch ein paar Wolken, zwischendurch ist aber Platz für Sonnenschein. Noch frische Frühtemperaturen ab 13 Grad, Tageshöchstwerte bis 26 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die Schadstoffbelastungen bleiben weiterhin niedrig. Morgen heißt es aufatmen. Wetterbedingt gibt es keine Belastungen durch Pollenflug.

3. Verkehr

In der Bergmanngasse kommt es bis 20.07. im Bereich Humboldtstraße bis Heinrichstraße zu einer Spurzusammenlegung (08.15 - 16.30 Uhr). In der Liebiggasse (Bereich Heinrichstraße bis Schubertstraße) kommt es bis 31.08. zu Spurumlegung.

In der Brockmanngasse besteht bis 17.08. aufgrund der Erneuerung der Wasserversorgung Wartepflicht bei Gegenverkehr.

Ein Fahrverbot (ausgenommen Zufahrt) besteht bis 07.09. in der Burggasse im Bereich Opernring bis Einspinnergasse.

In der Faunastraße gibt es bis 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße (bis Opernring) werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee (Sperre bis 28.07.) die Schienen und Leitungen erneuert.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Liebenauer Hauptstraße kommt es bis 27.07. zur Postenregelung von 08.30 bis 15.30 Uhr.

In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) gibt es bis Ende November zeitweise Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Es ist mit erheblichem Staupotential ist zu rechnen.

Diese Baustellen kommen im Sommer auf Graz zu.

Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Gastro

Graz fehlt es an Hilfs- und Fachkräften. In der Gastronomie in Graz fehlt es vor allem an Köchen und Kellnern. "Köche gibt es am freien Markt keine mehr. Und ohne Studenten als Kellner würde in der Stadt gar nichts mehr gehen", sagt Viktor Larissegger, Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer. Darüberhinaus sind ausgebildete Software-Experten, Fachkräfte im Bau-Nebengewerbe, Gebäudetechniker und Installateure sehr gefragt.

5. Wohin?



StadtRÄUME – 12 Bilder

In einem gemeinsamen Projekt der Stadtteilarbeit entwickelten Menschen aus unterschiedlichen Quartieren eigene Sujets zum Zusammenleben. 12 Fotografien von Mario Gimpel fangen den Charakter der jeweiligen Nachbarschaften ein.

Tel. 0316 323-500



In einem gemeinsamen Projekt der Stadtteilarbeit entwickelten Menschen aus unterschiedlichen Quartieren eigene Sujets zum Zusammenleben. 12 Fotografien von fangen den Charakter der jeweiligen Nachbarschaften ein. Themenweg zu "Kunst des Helfens"

Ein Gesprächs-Spaziergang an Orte der Hilfe in Graz mit Astrid Kury (Akademie Graz) und Heidrun Primas in Kooperation mit Forum Stadtpark. Stationen sind: Projekt HEROES, VinziTel und Aktion Herz in der Pfarre Gösting. Gemeinsam werden Orte der Hilfe zu den Themen Gewaltprävention, Obdachlosigkeit und Lebensmittel-Armut besucht.

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Mittwoch.

6. Graz in Zukunft



Das sperrig benannte "LKH Graz-Südwest Standort West" im Bezirk Eggenberg wird ab 1. Jänner schlicht zum "LKH Graz II". Die Spitalsstandorte Hörgas, Enzenbach und Graz-West werden künftig eine gemeinsame Krankenanstalt sein. Der Spitalsverbund ist Teil der steirischen Gesundheits- und Spitalsreform.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.