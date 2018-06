123 Meter hoch über Graz steigt eine Ballpremiere: Der erste Grazer Schlossbergball. Die Kasematten verwandeln sich in einen Ballsaal, getanzt werden kann auch in allen Sälen des Schlossbergrestaurants, im Biergarten, in der Stallbastei (Disco!) und und und. Restkarten gibt's an der Abendkasse bei der Bodenstation der Schloßbergbahn.