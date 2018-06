Das kommt am Freitag, dem 15. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Passend zum heutigen Trink'Wassertag ein Blick auf die Grazer Lebensader © Tengg

1. Wetter

Am Freitag ziehen noch zeitweise stärkere Wolkenfelder durch, es ist aber stabil. Regenschauer sind kaum zu erwarten. Höchstwerte bis 24 Grad. Der Samstag wird kaum Regenschauer bringen. Es bleibt bewölkt. Wieder wärmer mit bis zu 26 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Es bleiben sämtliche Schadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Belastungen treten durch starken Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Die aktuelle Verkehrslage sehen Sie hier.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

4. Debatte & Umfrage

Nach dem Unwetter mit Todesfolge diskutiert die Stadtpolitik ob der alte Baumbestand zu alt ist und dmait eine Gefahr darstellt. Diskutiert werden vor allem die Bäume am Schloßberg und im Stadtpark. Wie denken Sie darüber? Hier kommen Sie zur Umfrage.

Noch immer sind zahlreiche Einsatzkräfte der Grazer Berufsfeuerwehr und Mitarbeiter der Holding Graz im Dauereinsatz. Die Kleine Zeitung holt einige dieser stillen Helfer vor die Kamera.

5. Wohin?

Chiala Afrika Festival

Beim 15. Chiala Afrika Festival gibt es drei Tage lang wieder Live-Musik, Tanz und Shows sowie Workshops, kulinarische Überraschungen, uvm. Afrikanische Kunst und Kultur in all ihren Facetten verwandelt den Augarten in einen bunten Marktplatz. Die Eröffnung findet am Freitag um 14 Uhr statt. Zum Programmheft.

Augarten, Graz. 15.-17. Juni. Tel. 0664 873 61 00





Bis 17. Juni verwandelt das Springfestival Graz wieder

Tel. 0316 871 871 11 in ein vibrierendes Zentrum für elektronische Kunst und Musik. Über 100 internationale Acts begeistern jedes Jahr über 10.000 Besucher, die aus ganz Europa in die steirische Landeshauptstadt pilgern. Live-Konzerte, Performances, DJ Acts, Visual Art und interaktive Installationen zeigen ein Best-of der Szene. Hier kommen Sie zum ausführlichen Festivalprogramm. Verschiedene Orte, Graz. 13.-17. Juni. Tel. 0316 871 871 11

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Heute ist...



der dritte Österreichische Trink'Wassertag. Zum Fest für unser Trinkwasser veranstaltet die Grazer "traum manu faktur" mit vielen Gästen ab 14 Uhr einen Informationsnachmittag rund um unser wichtigstes Lebenselixier.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.