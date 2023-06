Am Montagvormittag zeigte sich die Stadtpolitik noch uneins, am Abend spricht man mit einer Stimme. Die Verhandlungen um die neue Aufteilung der Sozialhilfekosten müsse "zurück an den Start", fordert die gesamte Stadtregierung – also Vertreter der KPÖ, ÖVP, Grünen, KFG sowie der SPÖ und der Neos.