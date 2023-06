Herr Windhaber, Graz hat seit 30 Jahren einen Stadtrechnungshof. Salopp gefragt: Was haben die Prüfer bewegen können, was hat es gebracht?

Hans-Georg Windhaber: Das ist nicht so leicht zu bewerten, wir produzieren ja keine Stückzahlen wie eine Firma. Ich bin jetzt seit elf Jahren Direktor und sehe unsere Rolle so: Wir wollen den Gemeinderäten und der Bevölkerung helfen zu erkennen, wo etwas richtig läuft und wo falsch.