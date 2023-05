Vorerst ist es nur ein Plan B. Und, so betonen alle in der KPÖ, einer, den man nicht brauchen werde, weil der Plan A funktionieren wird. Dieser lautet: Claudia Klimt-Weithaler wird die KPÖ als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl 2024 führen. Das hat sie bereits drei Mal erfolgreich getan. Manche im Polit-Betrieb zweifeln aber, dass es sich bei der KPÖ-Klubchefin im Land ein viertes Mal ausgehen wird. Seit Herbst 2022 ist sie krankheitsbedingt nicht im Landtag, jetzt bereitet sie sich auf einen langsamen Wiedereinstieg nach dem Burn-out vor: Mit 1. Juni nähert sie sich dem Landtag wieder an, im Sommer startet sie die Reha und im Herbst soll es das volle Polit-Comeback geben.