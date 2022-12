Kahr hat mehr als eine Million Euro von ihrem Polit-Gehalt gespendet

Es ist der Markenkern der KPÖ, der Jahr für Jahr zelebriert wird: Am "Tag der offenen Konten" legen die Spitzenmandatare offen, wie viel und wofür sie von ihrem Polit-Gehalt Geld für Menschen in Not abgegeben haben.