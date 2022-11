Jetzt nimmt der große Koalitionspartner Stellung zur Grazer Budgetkrise. Wie berichtet, warnt der Stadtrechnungshof die Politik: Mit dem aktuellen Budget drohe 2023 die Zahlungsunfähigkeit. Bisher habe man vergeblich auf neue, nachvollziehbare Zahlen seitens der Finanzdirektion gewartet, so Direktor Hans-Georg Windhaber in einem Schreiben an die Stadtregierung.