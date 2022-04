Der Preis war heiß: Ein Jahr lang Freibier mit je einem Krügerl täglich für sich und Begleitung gab es bei der 1. Steirischen Meisterschaft der Hobby-Bierzapfer im "Gösser Bräu" in Graz zu gewinnen. Im Finale standen drei Teilnehmer, die sich am Zapfhahn um die schönste Schaumkrone duellierten: Gewonnen hat der Grazer Wolfgang Wieser, hinter ihm landeten die Schülerin Florentina Platzer aus Kirchberg an Raab (2. Platz) und Maximilian Rombold aus Graz (3. Platz) auf den Stockerlplätzen.

Von ihrem Talent überzeugen konnten sie die hochkarätig besetzte Jury mit der legendären ehemaligen Gösser-Wirtin Erika Wagner, Christian Payrhuber (Verkaufsdirektor Brauunion Österreich Region Süd) sowie den Gösser Bräu Chefs Robert und Franz Grossauer. „Bierzapfen ist eine hohe Kunst, die wir hier im Gösser Bräu seit mehr als 100 Jahren pflegen. Mit unserem Bierfest wollen wir die Menschen für das traditionelle Kultgetränk weiter begeistern“, sagt Gösser Bräu Wirt Robert Grossauer.

Bei der großen Bierverkostung am Donnerstag ab 16 Uhr kann nun zum Höhepunkt des dreitägigen Spektakels um nur 10 Euro aus insgesamt 15 unterschiedlichen, frisch gezapften Sorten verkostet werden – vom Gösser Stiftszwickl Hell und Dunkel über das Schladminger Bio-Zwickl bis hin zu internationalen Bierspezialitäten wie dem italienischen Birra Moretti oder dem Tiger Lager Beer aus Singapur. Für die Bierverkostung wird um eine Reservierung bzw. Voranmeldung gebeten unter events@goesserbraeugraz.at bzw. unter der Telefonnummer 0316/829909-0.