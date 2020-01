Peter Gries sucht einen Käufer für seine "Burger Factory". Er packt seine Sachen und will in Miami seinen Lebenstraum erfüllen.

Die Burger Factory in der Feuerbachgasse wird verkauft © KLZ/Hoffmann

"Wir ziehen eine Stadt weiter", erzählt Peter Gries im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Der Chef der "Burger Factory" in der Feuerbachgasse schmeißt sein Lokal auf den Markt, weil er in Miami sein Gastro-Glück versuchen will. "Ich will mir diesen Lebenstraum erfüllen, bevor ich zu alt bin", lacht der 50-Jährige.