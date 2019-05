Susanne Kollmann versüßt ihren Kunden am Markt den Tag mit Marmelade und selbstgemachtem Sirup, auf dem Hof bringt sie Schulkindern die Landwirtschaft näher. Mittwochs und Samstags findet man ihren Marktstand am Hofbauerplatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Susanne Kollmann aus Premstätten vor ihrem Stand am Bauernmarkt in Eggenberg. © Georg Tomaschek

Egal, von welcher Seite sich das Wetter in dieser wechselhaften Jahreszeit gerade zeigt: Mit einem Sirup von Susanne Kollmann kann man sich auch den grauesten Tag versüßen. Bei den Geschmacksrichtungen experimentiert die Landwirtin gerne, heuer neu im Sortiment sind Flieder- und Löwenzahnsirup. Walmeister und Hugominze gibt es ab nächster Woche, in der Beerenzeit wird die Auswahl noch einmal stark erweitert. Bei den Kunden sehr beliebt ist die reißerisch klingende Schokominze: "Der Geschmack erinnert sehr an After-Eight-Schokoladen!"