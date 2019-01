Auch mitten in der kalten Jahreszeit kommen Apfel- und Birnenfreunde am Lendplatz auf ihre Kosten. Alexander Ridisser bietet dort ein Sortiment an, das jeglichen Bedarf abdecken sollte.

Bei Alexander Ridisser findet man für jeden Zweck die richtige Apfelsorte. © Georg Tomaschek

"Am besten verkaufen sich im Moment die süß-säuerlichen Sorten. Bei uns sind das Cox Orange, Elstar und Topaz.", verrät Alexander Ridisser. Der Landwirt aus Raaba bietet am Lendplatz eine große Auswahl an Apfel- und Birnensorten an, entweder er oder seine Mutter Cornelia kommen täglich von Mittwoch bis Samstag auf den Bauernmarkt: "Besonders fest und haltbar sind die Braeburn-Äpfel, auch die weniger bekannten Ontario sind sehr kälteresistent." Rein süße Sorten, zum Beispiel Jonagold, sind ebenso vertreten wie die Schafsnase. Besonders stolz ist Alexander Ridisser auf eine sehr alte Sorte: "Der Boskoop wird heutzutage nicht mehr oft angebaut. Diese Äpfel eignen sich überragend fürs Backen, der hohe Säuregehalt macht sie perfekt für Apfelstrudel."