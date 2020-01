Die ÖVP stellt in der kleinen Gemeinde im Westen der Stadt Graz gleich 11 der 15 Mandatare. Zur Wahl treten drei Parteien an.

St. Bartholomä, Bezirk Graz-Umgebung © Jürgen Fuchs

Zum vierten Mal geht Josef Birnstingl (ÖVP) als Spitzenkandidat in eine Gemeinderatswahl. Mit 11 von 15 Mandaten stellte die Volkspartei die letzten Jahre nicht nur den Bürgermeister, sondern auch den Vize und den Kassier. Die Liste bleibe daher an der Spitze auch 2020 gleich, heißt es. Das beste VP-Ergebnis in GU wolle man halten, so Birnstingl.