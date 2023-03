Seit dem Jahr 2011 ist das Entzünden von Brauchtumsfeuern in Graz verboten. In den Grazer Umlandgemeinden Feldkirchen, Gössendorf, Hart, Hausmannstätten, Kalsdorf, Werndorf und Wundschuh sind nur je eines bei Oster- bzw. Sonnwendfeiern erlaubt, in Fernitz-Mellach, Raaba-Grambach und Premstätten je zwei. Auch in etlichen Gemeinden des Leibnitzerfeldes gibt es Einschränkungen. Zudem darf nur trockenes Holz (Baum- und Strauchschnitt) verwendet werden.