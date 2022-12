Kuschelige Verstärkung hatten die Feuerwehren Raaba und Grambach am Dienstagnachmittag dabei: Sie wurden zu einem Haus am Mühlengrund in Raaba-Grambach gerufen. Um Hilfe gerufen hatte die Mutter eines kleinen Kinds, die in der Kälte am Balkon ausgesperrt war. Das Kind hatte sie ausgesperrt, sie konnte die Tür von außen nicht mehr öffnen und rief in Ihrer Not die Feuerwehr.