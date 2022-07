Einsatz in Werndorf

Aus defektem Lkw flossen 300 Liter Diesel auf Parkplatz

In Werndorf, südlich von Graz, hat in der Nacht auf Dienstag ein abgestellter Lkw große Mengen an Diesel verloren. Es entstand dadurch keine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt.