So soll der Markt aussehen © Unimarkt

Das Thema "Nahversorger" ist in Thal ein wunder Punkt. Mehrere Kaufleute sind mit ihren Geschäften in der Marktgemeinde im Westen von Graz bereits gescheitert, seit Jahren gibt es dort keine Grundversorgung mit Lebensmitteln. Nach jahrelangen Verhandlungen nimmt nun ein Supermarkt-Projekt Formen an. Was die Unimarkt-Gruppe am Fuße des Kirchbergs direkt an der Thalstraße plant, war Montagabend Gegenstand einer Bürgerversammlung in der Thaler Sporthalle.