Nach einem heftigen Wahlkampf konnte Anton "Burli" Scherbinek in Premstätten gewinnen. An wen er übergeben wird.

Anton "Burli" Scherbinek feiert 58 Prozent in Premstätten © Michael Saria

Es ist kurz vor 19 Uhr an diesem Sonntagabend und Anton "Burli" Scherbinek (ÖVP) lässt ihn im Restaurant gleich neben dem Rathaus von Premstätten ausklingen. In Feierlaune: Immerhin konnte Scherbinek als Bürgermeister 58 Prozent der Stimmen (plus 14 Prozentpunkte und vier Mandate) einheimsen. Doch seinen absoluten Triumph bei der Wahl will Scherbinek quasi nur zur Hälfte auskosten: „Ich werde zur Halbzeit der nächsten Periode an meinen Vizebürgermeister Matthias Pokorn übergeben“, so ein sichtlich erleichterter Ortschef von Premstätten.