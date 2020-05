Schwarzl, Copa und Co.Wann die Freibäder und Badeseen in und um Graz aufsperren

Am 29. Mai sperren die ersten Bäder in und um Graz auf. Ein Überblick über die Preise und die Neuerungen.

Ein Rutsch in die neue Badesaison © Jürgen Fuchs

Plitsch, platsch, Badespaß: Am 29. Mai sperren viele Bäder in und um Graz auf. Ein Überblick über die vielen Freibäder und Badesseen rund um Graz: Was kostet der Eintritt, was gibt es Neues?