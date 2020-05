Schwerer Arbeitsunfall in Kalsdorf bei der Copacabana: Eine Schubraupe rutschte in eine Baugrube ab. Der Fahrer wurde schwer verletzt und vom Notarzt versorgt.

Rund 40 Feuerwehrleute waren in Kalsdorf bei der Copacabana im Einsatz © FF Kalsdorf

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall am Gelände der Copacabana in Kalsdorf. Eine Schubraupe stürzte in eine Baugrube, der Fahrer wurde dabei eingeklemmt.