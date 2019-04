Kleine Zeitung +

Umfrage Die Frohnleitner und ihr Kreisverkehr

Endlich entschieden: Jetzt steht fest, wie der Kreisverkehr am Bahnhof Frohnleiten in Zukunft aussehen wird. Aus vier finalen Entwürfen machten die Silhouetten von Anrainern das Rennen. Doch was sagen die Frohnleitner dazu?