Jetzt ist es amtlich: Hans Vidalli hat am Wochenende Johann Sobl als Obmann des ÖKB Frohnleiten abgelöst.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Übergabe: Der neue Obmann Vidalli (links) löste Johann Sobl (rechts) ab. © (c) Foto: S. Ullrich - Frohnleiten - info@fotoullrich.com

Der Frohnleitener Kameradschaftsbund hat am Wochenende einen Führungswechsel vollzogen: Nach zehn Jahren als Geschäftsführender und dreiundzwanzig Jahren in der Position des Obmanns hat Johann Sobl am Sonntag sein Amt niedergelegt.